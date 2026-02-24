Hyjnë në fuqi tarifat e reja të Trump
Tarifat e reja globale të vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump kanë hyrë në fuqi në një normë prej 10%, pasi Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës bllokoi të premten një pjesë të madhe të taksave të tij gjithëpërfshirëse ndaj importeve.
Pas këtij vendimi, Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv më 24 shkurt për të zbatuar tarifën e re.
Ai kërcënoi se do të rrisë tarifën në 15%, por ende nuk ka nxjerrë një direktivë zyrtare për rritjen e normës.
Administrata po e zbaton këtë masë në bazë të nenit 122 të Aktit të Tregtisë të vitit 1974, i cili i lejon presidentit të vendosë një tarifë të tillë për 150 ditë pa miratimin e Kongresit.
Në urdhrin ekzekutiv thuhet se detyrimi i përkohshëm mbi importet synon të “adresojë problemet themelore ndërkombëtare të pagesave dhe të vazhdojë punën e administratës për ribalancimin e marrëdhënieve tona tregtare në dobi të punëtorëve, fermerëve dhe prodhuesve amerikanë”.
Presidenti ka argumentuar se tarifat janë të domosdoshme për të ulur deficitin tregtar të Amerikës, diferencën me të cilën importet tejkalojnë eksportet.
Megjithatë, deficiti arriti një nivel të ri rekord javën e kaluar, duke u zgjeruar me 2.1% krahasuar me vitin 2024 dhe duke arritur në rreth 1.2 trilionë dollarë.