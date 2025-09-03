Huthit në Jemen njoftojnë lëshimin e dy raketave ndaj Tel Avivit

Huthit në Jemen njoftojnë lëshimin e dy raketave ndaj Tel Avivit

Huthit në Jemen njoftuan se “lëshuan dy raketa ndaj objektivave të ndjeshme” në rajonin e Tel Avivit në Izrael, transmeton Anadolu.

Zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Saree deklaroi se ata “kryen një operacion me dy raketa balistike ushtarake që shënjestruan objektiva të ndjeshëm në Jaffa (Tel Aviv)”.

Ai theksoi se një nga raketat e përdorura në sulm ishte “raketë balistike me bashkim Palestina 2” ndërsa tjetra ishte një lloj rakete balistike që ata e quajtën “Zulfiqar”.

“Operacioni ishte i suksesshëm duke goditur objektiva të ndjeshme”, tha Saree duke shtuar se “një numër i madh izraelitësh nxituan në strehimore” pas sulmit.

Ushtria izraelite tha në një deklaratë se raketa e lëshuar mëngjesin e sotëm nga Jemeni u parandalua në ajër.

Huthit e mbështetur nga Irani në Jemen thanë se do të intensifikojnë sulmet ushtarake ndaj vendit pas vrasjes së kryeministrit Ahmed Ghalib al-Rahawi dhe disa prej ministrave të tij në sulmin që Izraeli kreu më 28 gusht ndaj kryeqytetit Sana.

MARKETING

Të ngjajshme

Kallas: BE-ja nuk po arrin ta përdorë fuqinë gjeopolitike në Gaza për shkak të ndarjeve midis anëtarëve

Kallas: BE-ja nuk po arrin ta përdorë fuqinë gjeopolitike në Gaza për shkak të ndarjeve midis anëtarëve

(VIDEO) VMRO kërkon seancë për ASK-në, Rexhepi nuk e thërret sepse nuk ka certifikatë

(VIDEO) VMRO kërkon seancë për ASK-në, Rexhepi nuk e thërret sepse nuk ka certifikatë

(VIDEO) Afera e re e përgjimeve, LSDM kërkon deklasifikim urgjent për rastin e Agjencisë

(VIDEO) Afera e re e përgjimeve, LSDM kërkon deklasifikim urgjent për rastin e Agjencisë

(VIDEO) Ligji për Përfaqësim të Drejtë, Komisioni i Venecias në dhjetor do t’i përgjigjet 4 pyetjeve të qeverisë

(VIDEO) Ligji për Përfaqësim të Drejtë, Komisioni i Venecias në dhjetor do t’i përgjigjet 4 pyetjeve të qeverisë

(VIDEO) Shkolla e Nerovës, komuna kërkon nga ministria mjete për përfundimin e objektit

(VIDEO) Shkolla e Nerovës, komuna kërkon nga ministria mjete për përfundimin e objektit

(VIDEO) Bullgaria i ankohet BE-së se RMV provokon vazhdimisht

(VIDEO) Bullgaria i ankohet BE-së se RMV provokon vazhdimisht