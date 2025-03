Hungaria pritet ta ndihmojë Dodikun të arratiset nga Bosnja dhe Hercegovina

Hungaria ka dërguar policë në Bosnjë dhe Hercegovinë për të ndihmuar Milorad Dodikun të largohet nga vendi në rast arrestimi, shkruan media zvicerane Schweizer Fernsehen (SRF).

“Me mbështetje për Dodikun, veprojmë si kundërpeshë ndaj Perëndimit që po ushtron presion mbi të”, ka thënë zv/ministri i Punëve të Jashtme të Hungarisë, Levente Madar, për SRF.

Ai nuk sheh problem në kërcënimet e vazhdueshme të Dodikut për shkëputje, të cilat destabilizojnë Bosnjën dhe Hercegovinën. Përkundrazi, ai mendon se Perëndimi “me politikën e tij në fakt po i shtyn drejt ndarjes serbët e Bosnjës”.

Në ditën kur u dha vendimi i shkallës së parë për Milorad Dodikun në muajin shkurt, rreth 70 oficerë hungarezë ishin në Bosnjë dhe Hercegovinë. Zyrtarisht, ata duhej të merrnin pjesë në një stërvitje të përbashkët me policinë e Republikës Serbe. Megjithatë, SRF shkruan se misioni i tyre real ishte ndihma ndaj Dodikut për të ikur, nëse Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës do të lëshonte urdhër-arrestin.

Zv/ministri hungarez i Punëve të Jashtme, Levente Mađar, ka konfirmuar për Schweizer Fernsehen praninë e policëve hungarezë në Bosnjë dhe Hercegovinë, por i ka hedhur poshtë akuzat, duke i quajtur ato “shaka”. Media zvicerane shkruan se në momentin e qëndrimit të policëve hungarezë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Dodik nuk kishte një urdhër-arresti të lëshuar, prandaj ikja nuk ishte e nevojshme. Megjithatë, situata ka ndryshuar më pas.

Pas vendimit, Dodik ka miratuar një sërë dekretesh që u vlerësuan si përpjekje për të minuar institucionet shtetërore. Kur autoritetet u përpoqën ta thërrisnin për dëshmi, ai refuzoi të bashkëpunonte, çka çoi në lëshimin e një urdhri arresti për të, kujton SRF.

Kujtojmë se lidhja e Hungarisë me politikanët që ikin nga drejtësia nuk është diçka e re. Shembulli më i njohur është rasti i Nikolla Gruevskit, ish-kryeministër i Maqedonisë së Veriut, i cili në nëntor të vitit 2018 iku nga vendi me ndihmën e diplomatëve dhe shërbimeve sekrete hungareze. Në atë kohë, pavarësisht urdhrit të lëshuar për arrestimin e tij, ai kaloi shumë kufij shtetërorë duke përdorur vetura diplomatike dhe arriti në Hungari, dhe sipas ish-kryeministrit Zoran Zaev, ai ka kaluar edhe në bagazhin e veturës.

Kur ai gjeti strehë në Hungari, qeveria i dha azil Viktor Orbanit.

Rasti i Gruevskit nuk ishte i vetmi. Në vitin 2024, ish-presidenti brazilian Jair Bolsonaro u strehua në ambasadën hungareze në Brazil, duke pasur frikë nga arrestimi pas konfiskimit të pasaportës së tij. Gjithashtu, politikanin polak, Marcin Romanowski, i akuzuar për korrupsion dhe abuzim me pozitat e tij, iku në Hungari dhe atje mori mbrojtje.

Edhe pse Dodik ka thënë më parë se nuk do të ikë, Hungaria ka dalë si një strehë e sigurt për liderët që ikin nga proceset gjyqësore. Nëse situata në Bosnjë dhe Hercegovinë do të eskalonte dhe nëse Dodik do të vlerësonte se i kërcënohet arrestimi, nuk do të ishte e pamundur të imagjinohej një skenar i ngjashëm me atë të Gruevskit. /Telegrafi/

