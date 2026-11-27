Hungaria kundërshton shkurtimet e fondeve të BE-së për vendin
Hungaria do të refuzojë çdo marrëveshje për buxhetin e ardhshëm shtatëvjeçar të Bashkimit Evropian (BE) që parashikon shkurtimin e fondeve për vendin dhe rritjen e kontributeve të tij, tha sot në Bruksel kryeministri Peter Magyar, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët pas një samiti të jashtëzakonshëm të BE-së, Magyar tha se Hungaria dëshiron të mbrojë financimin për politikën e kohezionit të bllokut dhe Politikën e Përbashkët Bujqësore. Ai tha se çdo shpenzim i ri duhet të shmangë vendosjen e një barre të tepruar mbi buxhetin e Hungarisë.
“Nuk ka rëndësi nëse shuma e përgjithshme e buxhetit është më e ulët apo më e lartë”, tha Magyar.
“Shumat në kapitujt e tjerë mund të shkurtohen, por nga këndvështrimi i Hungarisë, ajo që ka rëndësi është që fondet e destinuara për kohezionin dhe Politikën e Përbashkët Bujqësore të mos reduktohen”, shtoi ai.
Magyar tha se Hungaria mund të përfitojë nga 32 deri në 34 miliardë euro në kuadër të buxhetit shtatëvjeçar, me një përfitim neto prej rreth 15 miliardë eurosh gjatë kësaj periudhe. Ai tha se Ukraina mund të përfitojë deri në 100 miliardë euro sipas propozimit dhe se buxheti i BE-së mund të përdoret për të financuar pagesat e interesit dhe për të mundësuar huamarrje “të pakufizuar”.
“Kjo është e papranueshme”, tha Magyar. Ai tha se disa anëtarë të BE-së kanë treguar solidaritet me Ukrainën “në mënyrën e tyre”. Hungaria nuk mund t’i pranojë kërkesat e BE-së për të rritur ndjeshëm mbështetjen për Ukrainën, duke pasur parasysh presionin mbi financat e saj publike, shtoi ai.
Magyar tha se Grupi i Vishegradit dhe koalicioni “Miqtë e Kohezionit”, i përbërë nga 19 vende, gjithashtu mbështesin ruajtjen e niveleve aktuale të financimit për kohezionin dhe bujqësinë, si dhe kundërshtojnë rritjen e konsiderueshme të kontributeve në buxhetin e BE-së.
Hungaria ka zgjedhur vetë se cilat projekte shëndetësore dhe energjetike mbështet në Ukrainë dhe në cilat rajone, tha ai. Ai shtoi se secili shtet anëtar që ofron ndihmë duhet të vendosë vetë se si shpenzohen paratë e tij dhe si verifikohet ky shpenzim.
Magyar tha se sheh pak mundësi për arritjen e një kompromisi në dhjetor në bazë të propozimeve aktuale, apo për miratimin nga blloku të një buxheti shtatëvjeçar për periudhën pas vitit 2027. “Takimi i sotëm i Këshillit ishte krejtësisht i pakuptimtë”, tha ai duke shtuar se qëndrimet e shteteve anëtare janë më larg njëra-tjetrës sesa ishin të enjten në mëngjes.
Udhëheqësit e BE-së kanë rënë dakord të takohen sërish në Bruksel më 16 dhjetor dhe të vazhdojnë bisedimet deri në Krishtlindje, në përpjekje për të arritur një marrëveshje unanime, tha Magyar.