Hungaria kundër anëtarësimit të përshpejtuar të Ukrainës në BE

Ministri hungarez Gergely Gulyás paralajmëroi të enjten se përpjekjet e Bashkimit Evropian për ta përshpejtuar procesin e anëtarësimit të Ukrainës janë në kundërshtim me interesat kombëtare të Hungarisë, duke përmendur rreziqe të konsiderueshme për ekonominë, bujqësinë dhe sigurinë publike.

“Brukseli po mendon në drejtim të një procesi shumë të shpejtë,” tha Gulyás në një konferencë për shtyp të qeverisë, duke shtuar se një veprim i tillë mund t’i largojë fondet e kohezionit të BE-së nga Hungaria dhe t’i shqetësojë tregjet ushqimore, sektorin e punës dhe kapacitetet e zbatimit të ligjit.

Ai gjithashtu vuri në dyshim besueshmërinë e sondazheve të opinionit publik të financuara nga BE-ja, të cilat sugjerojnë mbështetje publike në Hungari për anëtarësimin e Ukrainës në BE.

“Këto sondazhe nuk pasqyrojnë qëndrimet reale të popullit hungarez. Ato u shërbejnë qëllimeve politike,” tha ai. Si përgjigje, qeveria hungareze do të nisë javën e ardhshme një konsultim kombëtar, duke dërguar formularë votimi nëpër familje.

Vërejtjet e Gulyás përputhen me qëndrimin më të kujdesshëm të Hungarisë ndaj integrimit të Ukrainës në institucionet perëndimore. Që nga fillimi i luftës, qeveria e kryeministrit Viktor Orbán ka shmangur dërgimin e ndihmës ushtarake për Ukrainën dhe ka mbajtur lidhje më të ngushta me Rusinë sesa shumica e vendeve anëtare të BE-së dhe NATO-s. Hungaria gjithashtu ka vonuar paketat e përbashkëta të financimit të BE-së për Kievin dhe është kundër pjesëmarrjes së Ukrainës në nivele të larta në takimet e NATO-s, duke përmendur shqetësimet për trajtimin e pakicës hungareze në Ukrainë dhe rreziqet e mundshme për sovranitetin kombëtar.

Budapesti pretendon se Ukraina nuk është ende gati për anëtarësim në BE për shkak të mosmarrëveshjeve territoriale të vazhdueshme, paqëndrueshmërisë ekonomike dhe sfidave institucionale. Zyrtarët hungarezë kanë deklaruar disa herë se pranimi i një vendi në luftë, me kufij të papërcaktuar dhe me kosto të mëdha rindërtimi, do të vendoste një barrë të padrejtë mbi vendet ekzistuese anëtare të BE-së.

MARKETING