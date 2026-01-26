Hungaria do ta çojë BE-në para Gjykatës së Lartë për ndalimin e importit të gazit rus
Hungaria do të nisë procedura ligjore para Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian (CJEU) kundër rregullave të reja të BE-së për gradualisht ndalimin e importeve të gazit rus, tha Ministri i Jashtëm hungarez, Peter Szijjarto, transmeton Anadolu.
Szijjarto tha se Budapesti do të kërkojë anulimin e rregullës sapo të publikohet zyrtarisht, duke argumentuar se vendimi shkel traktatet e BE-së duke cenuar kompetencën kombëtare të shteteve anëtare mbi politikën energjetike.
“Ne do të përdorim çdo mjet ligjor për ta anuluar” tha Szijjarto përmes platformës sociale të kompanisë amerikane X, duke pretenduar se plani i bllokut bazohet në një “truk ligjor” që maskon një masë sanksionesh si vendim për politikën tregtare për të shmangur kërkesën për unanimitet.
“Kjo shkon krejt kundër rregullave të BE-së. Traktatet janë të qarta: vendimet mbi përbërjen e energjisë janë kompetencë kombëtare. Ndalimi i Hungarisë për të blerë naftë dhe gaz natyror nga Rusia shkon kundër interesit tonë kombëtar dhe do të rrisë ndjeshëm kostot e energjisë për familjet hungareze”, tha ai.
BE-ja të hënën miratoi zyrtarisht rregulla të reja për të gradualisht fazuar jashtë importet e gazit rus përmes tubacioneve dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG), me masat e miratuara nga të gjitha 27 shtetet anëtare, sipas një deklarate të Këshillit të BE-së.
Rregullorja përfshin kërkesa strikte për monitorim, detyrime për diversifikimin e furnizimit dhe ndëshkime të rënda për shkelje.
Importet e gazit rus do të fillojnë të kufizohen gjashtë javë pas hyrjes në fuqi të rregullores, ndërsa kontratat ekzistuese do të lejohen të vazhdojnë gjatë një periudhe tranzitore për të kufizuar çrregullimet e tregut dhe tronditjet e çmimeve.
Ndalimi i plotë i importeve të LNG-së nga Rusia do të zbatohet nga fillimi i vitit 2027, ndërsa importet e gazit përmes tubacioneve do të ndalohen nga vjeshta e vitit 2027.
Shtetet anëtare të BE-së do të jenë të detyruara të verifikojnë origjinën e gazit përpara autorizimit të hyrjes së tij në bllok. Kompanitë gjithashtu duhet të njoftojnë autoritetet kombëtare dhe Komisionin Evropian për çdo kontratë të mbetur që përfshin gaz rus.
Rregullorja përcakton ndëshkime për mospërputhje, duke përfshirë gjoba të paktën 2,5 milionë euro për individët dhe 40 milionë euro për kompanitë, ose deri në 3,5 për qind të xhiros vjetore globale të një firme.