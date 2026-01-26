Humbja ndaj Juves, Conte: Nuk flas për penalltinë, kërkoj vetëm ndershmëri nga arbitrat!
Antonio Conte shprehu zhgënjimin pas humbjes së Napolit ndaj Juventusit, duke theksuar vështirësitë e shkaktuara nga dëmtimet e shumta që kanë goditur skuadrën.
Ai vlerësoi përpjekjet e lojtarëve të tij, duke theksuar se ata dhanë gjithçka pavarësisht rrethanave të paprecedentë, siç ishte nevoja për të futur në fushë një futbollist që nuk e kishte stërvitur asnjëherë.
Conte e përshkroi situatën si “të pabesueshme” dhe e krahasoi me lundrimin në det të hapur me dallgë të larta, por me vendosmërinë për të luftuar.
Trajneri analizoi ndeshjen, duke theksuar se ajo ishte e balancuar deri në rezultatin 1-0, por pas golit të dytë të Juventusit, hapësirat u hapën dhe erdhi edhe goli i tretë. Lidhur me polemikën për një penallti të paakorduar ndaj Hojlundit pas një ndërhyrjeje të Bremer, Conte refuzoi të komentonte drejtpërdrejt.
Ai theksoi se nuk dëshiron të flasë më shumë për situata të tilla, duke kërkuar vetëm “ndërshemëri” nga arbitrat për një futboll të pastër dhe të bukur. Ai shtoi se gabimet njerëzore janë të pranueshme, por bëhet më e vështirë t’i tolerosh ato kur ka video në dispozicion.
Me Napolin nëntë pikë pas Interit kryesues, Conte e quajti “absurde” pyetjen për titullin kampion. Ai theksoi se skuadra nuk do të dorëzohet, pasi kanë mbetur ende 16 ndeshje dhe ka shumë objektiva të tjerë, si kualifikimi në Champions League, Europa League apo Conference League.