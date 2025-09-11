Humbin jetën dy punëtorë, njëri në Dellçevë dhe një në Kavadar
MPB njofton se kanë humbur jetë dy punëtorë gjatë kryerjes së detyrave të punimeve, njëri në Dellçevë dhe një në Kavadar.
Në një fabrikë në Delçevë, gjatë kryerjes së detyrave të punës, punonjësi V.R. (30) nga Dellçeva ra nga një lartësi prej rreth tre metrash dhe pësoi lëndime të rënda trupore. Nga lëndimet e marra, gjatë rrugës për në Spitalin Klinik në Shtip, ai vdiq në autoambulancë. Një inspektim u krye nga një ekip i Sektorit të Punëve të Brendshme të Dellçevës, dhe me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit u dërgua për obduksion.
Një rast tjetër ka ndodhur edhe në Kavadar ku gjatë orarit të punës ka ndërruar jetë një shtetas kinez.
“Më 10.09.2025 në orën 12:10, Drejtoria e Punëve të Brendshme e Kavadarit raportoi se G.H. (38) nga Kina, ndërsa kryente detyra pune në një fabrikë në Kavadar, është goditur nga një vinç dhe nga lëndimet e marra ka ndërruar jetë në vend. Një mjek nga Shërbimi i Mjekësisë Emergjente të Kavadarit e ka shpallur të vdekur.
Një prokuror publik nga Prokuroria Themelore Publike e Kavadarit ka kryer një inspektim në vend të një fabrike në të cilën dje ka ndërruar jetë një shtetas kinez 38-vjeçar.
Sipas informacioneve fillestare, ai ka mbërritur në vend në fund të gushtit, por ka dyshime se, megjithëse vendbanimi dhe punësimi i tij nuk ishin rregulluar ende, ai tashmë ishte angazhuar për të kryer detyra pune në fabrikë. Duke vepruar kështu, ai është shtypur nga një vinç në një platformë të lartë dhe ka pësuar lëndime të rënda trupore nga të cilat ka ndërruar jetë”, thuhet në njoftim.