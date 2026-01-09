Humb jetën në vendin e punës një person në Dibër, bie nga një ndërtesë
Një banor i Dibrës humbi jetën dje kur ra nga një ndërtesë banimi në ndërtim e sipër, ku po kryente detyra pune.
Ai vdiq nga plagët e rënda që mori gjatë rrugës për në Spitalin e Përgjithshëm me aktivitete të zgjeruara në Dibër.
Siç raportoi Policia e Ohrit, rreth orës 11:35, DPB Dibër mori një njoftim nga Shërbimi i Mjekësisë së Shpejtë se K. S. (40) nga Dibra kishte vdekur gjatë rrugës për në spital.
Një prokuror publik dhe një inspektor pune shkuan në vendngjarje, ndërsa një ekip nga Departamenti i Punëve të Brendshme Dibër kreu një inspektim.
Sipas informacioneve nga banorët e Dibrës, bëhet fjalë për bashkëqytetarin e tyre i cili ka punuar në vendosjen e dyerve dhe dritareve në ndërtesë.