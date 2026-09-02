Humb jetën në aksident trafiku Tik-Tokeri Laurent Krasniqi

Humb jetën në aksident trafiku Tik-Tokeri Laurent Krasniqi

Tik-Tokeri i njohur, Laurent Krasniqi, ka humbur jetën në një aksident trafiku të mërkurën mbrëma në Prishtinë.

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Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila tha se në aksidentin në fshatin Llukar ishin përfshirë një automjet dhe një motoçikletë. Sipas saj, motoçiklisti ka ndërruar jetë, ndërsa vdekja është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK.
Tik-Tokeri i njohur, Laurent Krasniqi, ka humbur jetën në një aksident trafiku të mërkurën mbrëma në Prishtinë.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila tha se në aksidentin në fshatin Llukar ishin përfshirë një automjet dhe një motoçikletë. Sipas saj, motoçiklisti ka ndërruar jetë, ndërsa vdekja është konstatuar nga ekipi mjekësor në QKUK.

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