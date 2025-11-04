Hulumtim, 3.000 hapa në ditë mund të ngadalësojnë përparimin e Alzheimerit
Një hulumtim i zhvilluar në SHBA zbulon se të ecësh 3.000 ose më shumë hapa në ditë mund të ngadalësojë përparimin e sëmundjes së Alzheimerit, transmeton Anadolu.
Në hulumtim e kryer nga shkencëtarët në spitalin “Mass General Brigham” në SHBA, 296 persona të moshës 50 deri në 90 vjeç u ndoqën për 14 vjet.
Në kuadër të kësaj u mat çdo vit performanca njohëse e pjesëmarrësve, numri i hapave të tyre u regjistrua me pedometra dhe nivelet e proteinave amiloid dhe tau në trurin e tyre u ekzaminuan me skanime PET.
Sipas kësaj, personat me nivele të larta të amiloidit në trurin e tyre në fillim kishin rrezik të lartë për sëmundjen e Alzheimerit, por midis këtyre personave, shkalla e rënies njohëse ishte më e ngadaltë tek ata që ecnin më shumë dhe akumulimi i tau përparoi më vonë.
Edhe pse në përgjithësi për një stil jetese me të shëndetshëm rekomandohen 10 mijë hapa në ditë, studimi zbulon se rënia njohëse u vonua me një mesatare prej 3 vjetësh për ata që kryenin 3.000 deri në 5.000 hapa në ditë dhe me 7 vjet për ata që kryenin 5.000 deri në 7.000 hapa.
Një nga bashkautoret e hulumtimit, Dr. Wai-Ying Wendy Yau deklaroi se rezultatet janë inkurajuese, duke treguar se edhe një sasi e vogël ushtrimesh ofron përfitime.
Rezultatet e hulumtimit u botuan në revistën “Nature Medicine”.