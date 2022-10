Hull City – Birmingham: Ndeshja u shtye për shkak të madhësisë së portave

Pati skena të çuditshme në ndeshjen e Championshipit të së dielës (sot) ndërmjet Hull City dhe Birmingham City, me fillimin e vonuar në stadiumin “MKM” për shkak se portat ishin shumë të mëdha.

Ndeshja duhej të fillonte në orën 15:00, por fillimi u shty për 20 minuta pasi zyrtarët kuptuan se portat ishin të madhësisë së gabuar pasi i kontrolluan me një matës shiriti.

Football Daily raportoi se golat ishin pesë centimetra më të gjata dhe duhej të shkurtoheshin përpara se të fillonte ndeshja.

Më pas dolën pamjet e zyrtarëve të klubit që shkurtonin shtyllat prej druri në madhësinë e duhur.

Hull City kishte konfirmuar tashmë se loja do të vonohej për shkak të gabimit.

Fatmirësisht, loja përfundimisht ishte në gjendje të fillonte 20 minuta pas fillimit të saj origjinal, ndërsa përfundoi me rezultat 2-0 për Birminghamin. /Telegrafi/

Hull City vs Birmingham City has been delayed because the goals are too big 🥅

They are currently being sawed 2 inches smaller 🤣 pic.twitter.com/fMMoQOdoyE

— Football Daily (@footballdaily) October 16, 2022