Huawei prezanton zgjidhjet 5G-Advanced në Kongresin Botëror të Telefonisë Celulare, hap drejt epokës së 6G
Rëndësia e teknologjisë 5G-Advanced për të ardhmen e telekomunikacionit u theksua nga Huawei gjatë pjesëmarrjes në Kongresin Botëror të Telefonisë Mobile 2026, ku kompania prezantoi risitë e saj më të fundit.
Në ekspozitën e mbajtur në Barcelonë, Huawei prezantoi një portofol të plotë zgjidhjesh U6GHz, të dizajnuara për të shfrytëzuar maksimalisht kapacitetet e 5G-Advanced dhe për të mbështetur kalimin drejt 6G.
Kompania theksoi se rritja e shpejtë e aplikacioneve dhe pajisjeve të bazuara në inteligjencë artificiale po krijon kërkesa të reja për rrjete me kapacitet më të lartë, vonesë më të ulët dhe lidhje më të qëndrueshme.
Me mbi një miliard përdorues aktivë globalisht, trafiku i të dhënave po rritet ndjeshëm, duke shtuar presionin mbi infrastrukturën ekzistuese.
Në këtë kontekst, 5G-Advanced konsiderohet një fazë kyçe ndërmjetëse, që përgatit terrenin për rrjetet e ardhshme. Brezi U6GHz, sipas Huawei, ofron më shumë spektër, shpejtësi të larta dhe mbulim të gjerë, duke u bërë element thelbësor për zhvillimin e rrjeteve moderne.
Zgjidhjet e reja të prezantuara mbulojnë si ambientet e jashtme ashtu edhe ato të brendshme, duke u mundësuar operatorëve të rrisin kapacitetin dhe cilësinë e shërbimeve. Gjithashtu, Huawei prezantoi produkte të reja për ndërlidhjen e stacioneve bazë, duke rritur efikasitetin dhe përballimin e trafikut në rritje.
Me këtë portofol, kompania synon të ndihmojë operatorët në përmirësimin e rrjeteve të tyre dhe të vendosë bazat për gjeneratën e ardhshme të komunikimeve mobile.