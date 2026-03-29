“Hristijansko Brastvo” i del në mbrojtje vrasësit në Ohër: Qëndrojmë fuqishëm pas vëllaut tonë Zharko Grozdanovski!
Nga organizata “Vëllazëria Krishtere (Hristijansko Bratvso)” anëtar i së cilës ka qenë Zharko Grozdanovski, i cili është i dyshuar për vrasjen e Klime Mitreskit nga Ohri, për qëllime përfitimi financiare, janë vendosur në mbrojtje të anëtarit të tyre, Grozdanovski.
““Ne, si anëtarë të Vëllazërisë së Krishterë, qëndrojmë fuqishëm në mbështetje të vëllait Zhare dhe ju lutemi të mos e gjykoni njeriun para kohe, derisa të provohet e kundërta. Faleminderit,” njoftoi një anëtar i organizatës në një deklaratë të shkurtër të publikuar në rrjetet sociale”, ka deklaruar një anëtar nga organizata në një video prononcim në rrjetet sociale.
Përndryshe sot, shkruan SHENJA, gjykata ka caktuar 30 ditë paraburgim për Grozdanovskin.