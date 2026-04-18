Hoxha-Gjuriq me “qëndrime thelbësisht të ndryshme për Kosovën”, Shqipëria hap konsullatë në Bujanoc

Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, ka zhvilluar një takim dypalësh me homologun e tij serb, Marko Gjuriq, në kuadër të Forumit Diplomatik të Antalias 2026, ku u diskutua mbi forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe bashkëpunimin rajonal.

Pas takimit, ministri Hoxha bëri të ditur përmes një postimi në rrjetin social “X” se bisedimet u përqendruan në thellimin e marrëdhënieve dypalëshe përmes dialogut dhe projekteve konkrete të bashkëpunimit ekonomik.

“Diskutimi ynë u përqendrua në avancimin e marrëdhënieve dypalëshe përmes dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit konkret, me synim forcimin e mëtejshëm të lidhjeve ekonomike dhe tregtare, duke vlerësuar rolin e tyre në nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të stabilitetit rajonal”, u shpreh Hoxha.

Një nga temat e rëndësishme të takimit ishte edhe hapja e një përfaqësie konsullore shqiptare në Serbi, konkretisht në Bujanoc. Ministri shqiptar e vlerësoi pozitivisht gatishmërinë e palës serbe për këtë hap.

“Në këtë kuadër, mirëprita gatishmërinë e Serbisë për t’iu përgjigjur pozitivisht kërkesës sonë për hapjen e një Konsullate të Përgjithshme në Bujanoc”, deklaroi ai.

Hoxha theksoi gjithashtu rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit rajonal dhe nevojën për të shmangur retorikat e tensionuara, duke e konsideruar bashkëpunimin si rrugën kryesore drejt integrimit evropian.

“Nënvizova domosdoshmërinë për të ruajtur, thelluar dhe forcuar bashkëpunimin rajonal si rruga më e besueshme drejt një të ardhmeje të përbashkët, duke lënë mënjanë retorikat e panevojshme dhe joproduktive”, u shpreh ministri.

Ai rikonfirmoi gjithashtu qëndrimin e Shqipërisë mbi dialogun Kosovë–Serbi, duke e cilësuar atë si të vetmen rrugë drejt normalizimit të marrëdhënieve.

“Gjithashtu, pranuam se kemi qëndrime thelbësisht të ndryshme lidhur me Republikën e Kosovës. Rikonfirmova qëndrimin e qartë dhe të palëkundur të Shqipërisë mbi rëndësinë vendimtare të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, si e vetmja rrugë e qëndrueshme drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve dhe njohjes reciproke”, theksoi Hoxha.

