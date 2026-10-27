Hoxha: E kam një lutje te populli, boll ma – Zotit i lutem të jetë rasti i fundit!
Hoxha, në varrimin e Arlinda Zekajt, të cilës ia mori jetën kunati, ka bërë një lutje të fuqishme për popullin e Kosovës.
Duke kërkuar drejtësi, ai bëri thirrje që këto raste të mos përsëriten, duke thënë se vrasja e një njeriu është ligësi dhe marrëzi.
“Arlinda lypi mbrojtje, s’pat mbrojtje. Drejtësia ta qet fjalën e vet. E kam një lutje, lutje te Zoti, lutje te popullit: BOLL MA. Nuk vrahet njeri. Moti pleqtë tonë na kanë thanë, është ligësi e marrëzi. I lutem Zotit që ky rast të jetë i fundit.” /Klankosova.tv