Hoxha: E kam një lutje te populli, boll ma – Zotit i lutem të jetë rasti i fundit!

Hoxha: E kam një lutje te populli, boll ma – Zotit i lutem të jetë rasti i fundit!

Hoxha, në varrimin e Arlinda Zekajt, të cilës ia mori jetën kunati, ka bërë një lutje të fuqishme për popullin e Kosovës.

MARKETING

Shik.mk

Duke kërkuar drejtësi, ai bëri thirrje që këto raste të mos përsëriten, duke thënë se vrasja e një njeriu është ligësi dhe marrëzi.

“Arlinda lypi mbrojtje, s’pat mbrojtje. Drejtësia ta qet fjalën e vet. E kam një lutje, lutje te Zoti, lutje te popullit: BOLL MA. Nuk vrahet njeri. Moti pleqtë tonë na kanë thanë, është ligësi e marrëzi. I lutem Zotit që ky rast të jetë i fundit.” /Klankosova.tv

MARKETING

Të ngjajshme

BE-ja propozon t’i japë Frontex-it kompetenca për kthimin e emigrantëve nga një vend i tretë në tjetrin

BE-ja propozon t’i japë Frontex-it kompetenca për kthimin e emigrantëve nga një vend i tretë në tjetrin

Rusia: Cisterna e katërt me naftë ruse dizel për SHBA-në pritet të niset të mërkurën

Rusia: Cisterna e katërt me naftë ruse dizel për SHBA-në pritet të niset të mërkurën

Komisioni i Parlamentit turk miraton Marrëveshjen e Mekës

Komisioni i Parlamentit turk miraton Marrëveshjen e Mekës

(VIDEO) Shifra alarmante: Rritet për 118% numri i fëmijëve viktima

(VIDEO) Shifra alarmante: Rritet për 118% numri i fëmijëve viktima

(VIDEO) Edhe 9 të akuzuar për tragjedinë në diskotekën “Puls”

(VIDEO) Edhe 9 të akuzuar për tragjedinë në diskotekën “Puls”

(VIDEO) Debat në TV Shenja, Mexhiti thotë se me VMRO-në i kanë punët mirë

(VIDEO) Debat në TV Shenja, Mexhiti thotë se me VMRO-në i kanë punët mirë