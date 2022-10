Hovenier flet për “Ballkanin e Hapur” dhe kushtet e SHBA-së për ta mbështur këtë nismë

Ambasadori i SHBA-së në Kosovë, Jeff Hovenier, ka folur lidhur me iniciativën “Ballkani i Hapur”.Ai në televizionin ATV potencoi se janë një varg nismash rajonale që mund të ndihmojnë në rritjen e prosperitetit në rajon dhe mirëpresin çdo gjë që zvogëlon pengesat në tregti dhe lëvizje të lirë.“Janë një varg nismash rajonale që mund të ndihmojnë në rritjen e prosperitetit në rajon. Ne e mirëpresim çdo gjë që zvogëlon pengesat për tregti, që çon përpara lëvizjen e lirë të mallrave dhe njerëzve, kapitalit. Kjo do të ishte Procesi i Berlinit dhe disa prej këtyre nismave tjera, dhe sipas këndvështrimit tonë, kjo përfshin edhe nismën ‘Ballkani i Hapur’”- ka thënë ambasadori.

Ai shtoi se i kanë pasur dy kushte për ta mbështetur këtë nismë: Nëse Kosova merr pjesë, të jetë partnere e barabartë dhe që nisma të jetë në përputhje me procesin e anëtarësimit në BE.

“Shtetet e Bashkuara publikisht kanë shprehur mbështetjen e tyre për të. I kemi pasur dy kushte për mbështetjen tonë, të paktën dy, por dy të rëndësishmet për Kosovën janë (1) nëse Kosova merr pjesë në të, do të duhet të marrë pjesë si partnere e barabartë, një ndër gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor. Pa yll, pa fusnotë, pa status të posaçëm. Do të duhej të jetë një ndër gjashtë vendet si të gjitha të tjerat”- shtoi ai.

“Dhe kushti i dytë ka qenë që vetë nisma të jetë në përputhje me procesin e anëtarësimit në BE dhe që rrugëtimi i saj të jetë drejt anëtarësimit në BE. Ne e mbështesim ‘Ballkanin e Hapur’ me kusht që këto kushte të përmbushen”- shtoi ambasadori.

Sipas tij, ky është vendim sovran dhe Qeveria e Kosovës duhet të marrë vendim se në cilat aranzhime dëshiron të përfshihet.

Deri tani, Qeveria e Kosovës nuk ka qenë e interesuar që t’i bashkohet nismës “Ballkani i Hapur”.