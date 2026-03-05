Hoti: Veprimet e Osmanit, manipulim politik për interesa personale
Deputeti i LDK-së, Avdullah Hoti, e quajti përpjekjen e presidentes Vjosa Osmani për të ndryshuar rregullat e zgjedhjes së presidentit si “dëshpëruese dhe komike”, duke theksuar se kjo ishte një manovër për interesa personale dhe jo një reformë kushtetuese.
Reagimi i tij i plotë:
Në ditën e fundit të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit, kur u pa qartë se nuk mund të vazhdojë më në atë zyrë, vendos të sfidojë institucionet duke proceduar amendamente në kundërshtim me Rregulloren e Punës së Kuvendit. Një përpjekje dëshpëruese dhe komike për të ndryshuar rregullat e lojës brenda orësh, vetëm për interesa personale.
Kjo nuk është reformë kushtetuese. Kjo është marrëzi politike.
Ironia është se po të ishte kandiduar nga shefi i saj, as ajo dhe as këta të tjerët nuk do ta kishin problem faktin që presidenti nuk zgjidhet nga populli. Atëherë Kushtetuta do të ishte “në rregull”, procedurat do të respektoheshin dhe askujt nuk do t’i shkonte mendja të improvizonte ndryshime kushtetuese brenda natës.
Kur Kushtetuta fillon të trajtohet si mjet për interesa të ngushta politike, atëherë problemi nuk është tek mënyra e zgjedhjes së presidentit, por tek mentaliteti i atyre që pushtetin e shohin si pronë personale.