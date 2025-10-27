HONOR prezanton smartphone-in X9d 5G
Kompania HONOR ka lansuar smartphone-in e ri HONOR X9d 5G, i cili synon të rrisë standardet e qëndrueshmërisë dhe performancës.
Pajisja thuhet se është projektuar me një strukturë 6-shtresore anti-rënie dhe teknologji Ultra Bounce Anti-Drop 3.0, X9d ofron 112% më shumë mbrojtje sesa modelet e mëparshme.
Ajo ka gjithashtu rezistencë ndaj ujit IP69K dhe mund të përballojë pluhurin dhe temperaturat ekstreme.
Pajisja vjen me një bateri 8,300mAh, e cila ofron deri në dy ditë përdorim intensiv dhe mbështet karikim të shpejtë 66W.
Ekrani OLED 6.79-inç me 120Hz siguron një pamje të qartë edhe nën dritën e diellit, ndërsa kamera 108MP dhe AI Editor e bëjnë fotografinë dhe redaktimin më të lehtë dhe profesional.
HONOR X9d 5G thuhet se kombinon qëndrueshmëri, performancë dhe inovacion, duke e bërë atë smartphone-in ideal për aventurierët dhe profesionistët.