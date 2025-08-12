Holanda kërkon shpjegime nga Izraeli për vrasjen e 6 gazetarëve në Gaza

Ministria e Punëve të Jashtme e Holandës ka kërkuar shpjegime nga Izraeli për vrasjen e gjashtë gazetarëve, përfshirë edhe korrespondentin e Al Jazeera-s, Anas Al-Sharif, në një sulm pranë Spitalit Al-Shifa në Gaza, raporton Anadolu.

Përmes ambasadës së Tel Avivit në Hagë, ministria holandeze ka kërkuar nga Izraeli të ofrojë prova që mbështesin pretendimet se dy nga viktimat, të dy gazetarë të Al Jazeera-s, kishin lidhje me Hamasin.

“U takon autoriteteve izraelite të ofrojnë prova për akuzat e tyre”, tha një zëdhënës i ministrisë holandeze për Anadolu.

Zëdhënësi i ministrisë tha se çështja gjithashtu është ngritur në takimin e kryediplomatëve të BE-së, ku ministri holandez i Punëve të Jashtme, Caspar Veldkamp, shprehu shqetësim për dhunën në rritje ndaj gazetarëve gjatë luftës në Gaza.

Veldkamp, sipas ministrisë, theksoi se “shumë njerëz, përfshirë gazetarë, janë vrarë” në konflikt.

Shoqata Holandeze e Gazetarëve (NVJ) gjithashtu e dënoi vrasjen e korrespondentit Al-Sharif, duke e quajtur një sulm të qëllimshëm dhe i kërkoi ministrit të jashtëm të vendosë sanksione më të ashpra ndaj Izraelit në një letër të dërguar më herët këtë javë.

