Holanda i jep leksion futbolli Suedisë, merr fitore me pesë gola
Holanda fitoi bindshëm 5-1 ndaj Suedisë në ndeshjen e dytë të Kampionatit Botëror 2026, duke marrë fitoren e dytë radhazi dhe duke arritur në gjashtë pikë në Grupin F.
Holandezët kaluan në epërsi që në minutën e 5-të me Brian Brobbey, pas asistimit të Cody Gakpo. Në minutën e 17-të, Brobbey shënoi sërish për ta çuar rezultatin në 2-0.
Suedia pati disa raste për të shënuar, por portieri Bart Verbruggen bëri disa pritje të rëndësishme.
Në pjesën e dytë, Holanda e vulosi fitoren. Cody Gakpo realizoi dy gola brenda gjashtë minutash, në minutat 47 dhe 53, duke e çuar rezultatin në 4-0.
Suedia shënoi golin e vetëm në minutën e 59-të me Anthony Elanga, pas asistimit të Alexander Isak, për 4-1.
Në fund të ndeshjes, Crysencio Summerville shënoi golin e pestë për Holandën në minutën e 89-të, duke vendosur rezultatin përfundimtar 5-1.
Me këtë fitore, Holanda kryeson me gjashtë pikë, ndërsa Suedia mbetet e dyta me tri pikë.