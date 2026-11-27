Hodai: Qeveria po shpenzon para për softuer të ri në vend se të rrisë subvencionet për ushqimin e studentëve
Në vend që fondet shtesë t’i drejtojë drejt rritjes së sasisë së subvencioneve të vakteve për studentët, Qeveria po njofton zhvillimin e një zgjidhjeje të re softuerike, nevoja për të cilën është e diskutueshme, tha Blendi Hodai nga Forumi për Ndryshime Arsimore.
Hodai, në emisionin “Noçno Studio” në “4TV”, shprehu dyshime në lidhje me motivet për futjen e një platforme të re elektronike për ushqimet e studentëve, duke theksuar se zhvillimi i saj do të sjellë kosto shtesë.
“Është problematike sepse do të shpenzohen më shumë para për një zgjidhje softuerike, e cila do të jetë një platformë për ushqimet e studentëve, gjë që sigurisht do të kushtojë shumë”, tha Hodai.
Sipas tij, fondet që do të shpenzoheshin për platformën e re mund të përdoren për të përmirësuar standardet e studentëve dhe për të rritur shumën ditore për ushqim.
“Në vend që këto para të drejtohen drejt sasisë së ushqimit të studentëve, duket se Qeveria dëshiron të pasurojë ndonjë kompani të re që është e afërt me ta si parti dhe si Qeveri”, tha Hodai.
Hodai beson se është gjithashtu e diskutueshme që, sipas pretendimeve të tij, procedura për zhvillimin e zgjidhjes së re softuerike filloi përpara se studentët të deklaronin nëse e pranonin modelin e propozuar.