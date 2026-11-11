Hodai i përgjigjet sërish Mickoskit: Ofendim është privilegjimi i deputetëve dhe nënvlerësimi i studentëve, jo thënia e së vërtetës ndaj pushtetit

Hodai i përgjigjet sërish Mickoskit: Ofendim është privilegjimi i deputetëve dhe nënvlerësimi i studentëve, jo thënia e së vërtetës ndaj pushtetit

I ftuar në emisionin “IMPAKT” në TV SHENJA, kryetari i Forumit për Ndryshime në Arsim, Blendi Hodai, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Hristijan Mickoski, duke thënë se kritikat e tij nuk përbëjnë ofendim. Ai ka përmendur privilegjet e deputetëve, çmimet e ushqimit dhe trajtimin e studentëve.

MARKETING

Shik.mk

“Unë kur e pashë dje deklaratën e kryeministrit u habita për faktin se sa i ofenduar paska qenë nga ofendimet që i paskemi bërë për të, që siç thashë edhe njëherë, nuk ka asnjë ofendim.

Ofendim është të hash oriz 30 denarë dhe studenti të hajë oriz 80 denarë. Kjo është ofendim. Ofendim është që t’i nënvlerësosh çdo ditë e më shumë studentët, duke u thënë: ‘Ju me 140 denarë blini duhan dhe shkrepëse’.

Ofendim në të njëjtën kohë është edhe të fillosh karrierën tënde akademike si asistent i babait tënd. Kjo është ofendim për të gjithë studentët që janë të aftë, ofendim për të gjithë profesorët që janë me integritet.

Ky është ofendim, nuk është ofendim në qoftë se e themi të vërtetën. Dhe nuk do të heshtim duke e thënë të vërtetën, sepse ky nënvlerësim i qytetarëve nga ana e pushtetarëve duhet të fillojë të marrë fund. Nuk janë ata përmbi ne si qytetarë, sepse ata zgjidhen me votën tonë”, deklaroi Blendi Hodai në emisionin “IMPAKT”.

MARKETING

Të ngjajshme

Kurti takohet me Macronin, diskutojnë bashkëpunimin ekonomik dhe integrimin evropian

Kurti takohet me Macronin, diskutojnë bashkëpunimin ekonomik dhe integrimin evropian

Presidenti turk bën thirrje për botë më të pastër, më të gjelbër dhe më të drejtë për brezat e ardhshëm

Presidenti turk bën thirrje për botë më të pastër, më të gjelbër dhe më të drejtë për brezat e ardhshëm

Trump: Të ardhurat nga nafta e Venezuelës do të arrijnë në “qindra miliarda shumë shpejt”

Trump: Të ardhurat nga nafta e Venezuelës do të arrijnë në “qindra miliarda shumë shpejt”

Erjon Vishkulli njofton përfundimin me sukses të operacionit të dytë: Javën tjetër një tjetër ndërhyrje

Erjon Vishkulli njofton përfundimin me sukses të operacionit të dytë: Javën tjetër një tjetër ndërhyrje

Blendi Hodai nuk e përjashton kandidimin në zgjedhjet parlamentare: “Besoj se po”

Blendi Hodai nuk e përjashton kandidimin në zgjedhjet parlamentare: “Besoj se po”

Hodai: Deputetët hanë stek pule me 115 denarë, ndërsa studentët paguajnë shumëfish më tepër për ushqimin

Hodai: Deputetët hanë stek pule me 115 denarë, ndërsa studentët paguajnë shumëfish më tepër për ushqimin