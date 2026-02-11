HM Infrastruktura dhe Hekurudhat e Turqisë nënshkruan marrëveshje për bashkëpunim

HM Infrastruktura dhe Hekurudhat e Turqisë nënshkruan marrëveshje për bashkëpunim

HM Infrastruktura dhe Hekurudhat e Turqisë kanë nënshkruar Marrëveshje bashkëpunimi, bën të ditur në profilin e tij në Fejsbuk, Sinisha Ivanovski, drejtor i HM Infrastruktura.

“Nënshkruam marrëveshje për bashkëpunim të ngushtë me Hekurudhat shtetërore të Turqisë. Së bashku me kolegët tanë nga Infrastruktura e Hekurudhave -Maqedoni, patëm takime pune me drejtorin e Hekurudhave të Turqisë – Vejsi Kurt dhe bashkëpunëtorët e tij. Hekurudhat turke kanë bërë përparim serioz, të shpejtë dhe të dukshëm në fushën e infrastrukturës. Ndër të tjera, ato tashmë janë një qendër serioze rajonale trajnimi. Me nënshkrimin e marrëveshjes, një pjesë të kapaciteteve të tyre i vënë në dispozicion”, shkruan Ivanovski.

Shkëmbimi i përvojave dhe praktikave, shton Ivanovski, në periudhën e ardhshme do të jetë i dobishëm për ne.

MARKETING

Të ngjajshme

Një eksperte sllovene dëshmoi për terapitë të papërshtatshme në rastin “Onkologjia”, gjykimi vazhdon nesër

Një eksperte sllovene dëshmoi për terapitë të papërshtatshme në rastin “Onkologjia”, gjykimi vazhdon nesër

Mishetiq: Selimi ka spekuluar se Thaçi ka pasur lidhje me komunikatën 59, trupi gjykues s’duhet ta përdorë si provë

Mishetiq: Selimi ka spekuluar se Thaçi ka pasur lidhje me komunikatën 59, trupi gjykues s’duhet ta përdorë si provë

Presidenti turk bën thirrje për unitet dhe paqe të qëndrueshme në Siri, paralajmëron kundër “kërkesave maksimaliste”

Presidenti turk bën thirrje për unitet dhe paqe të qëndrueshme në Siri, paralajmëron kundër “kërkesave maksimaliste”

Kolonët e paligjshëm izraelitë zhvendosin 15 familje palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar

Kolonët e paligjshëm izraelitë zhvendosin 15 familje palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar

Policia gjen granata dore dhe pjesë të uniformave të Policisë së Kosovës në veri

Policia gjen granata dore dhe pjesë të uniformave të Policisë së Kosovës në veri

ESHR: Nevojitet një organ kompetent që të monitorojë raportimin për reklamimin politik të paguar në portale

ESHR: Nevojitet një organ kompetent që të monitorojë raportimin për reklamimin politik të paguar në portale