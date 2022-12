Hiti viral: Isaku i vogël e mori mikrofonin për akullore

Kombëtarja që sigurisht është e preferuara e shumëkujt është Maroku, i cili pasi mposhti Spanjën dhe më pas Portugalinë, u kualifikua në gjysmëfinale të Botërorit, ku humbi nga Franca.

Fitoren ndaj Spanjës e fituan fillimisht me kohë shtesë, më pas me penallti falë portierit Yassine Bounou, i cili u shqua për aftësitë e tij futbollistike por edhe për paraqitjen e tij dhe kështu u gjend në listën e lojtarëve më të pashëm të këtij kampionati.

Vëmendje të veçantë ka tërhequr edhe djali i tij i vogël gjatë regjistrimit të intervistës pas ndeshjes me Francën.

Në profilin zyrtar në Twitter, FIFA ka publikuar një video ku shihet portieri Bounou me djalin e tij Isak në krahë. Ndërsa portieri po i përgjigjej pyetjeve, djali i vogël po shikonte me admirim dhe prekte mikrofonin dhe në dy raste e lëpiu duke menduar se ishte akullore.

Yassine Bounou's son thinking the 🎤 to be 🍦 is supremely adorable! ❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022