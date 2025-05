Historike! Një debutues siguron “pole” për garën sprint, në Majemi po lind një yll i ri

Piloti italian Kimi Antonelli siguroi “pole position” në Majemi, i vlefshëm për garën sprint, që do të zhvillohet të shtunën në mbrëmje. Ai dha kohën 1’26”482, duke lënë pas Oscar Piastri me McLaren, kryesuesin e botërorit. Në Majemi do të zhvillohet gara e dytë sprint e këtij sezoni dhe Mercedes duket në formë. Rezultati i Antonelli, një debutues këtë sezon në Formula 1, tregon se ai do të jetë një yll i të ardhmes pasi është vetëm 18 vjec. Në vendin e tretë u rendit Lando Norris me makinën tjetër McLaren, duke lënë pas Max Verstappen me Red Bull e George Russell me Mercedes. Vetëm i gjashti Charles Leclerc me Ferrari, që la pas shokun e tij të skuadrës Lewis Hamilton.

MARKETING