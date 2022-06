Hirësia e tij, aktori

Koalicioni pa koalicion i partisë së Gjukanoviqit me Dritan Abazoviqin, i cili e mban Malin e Zi në kursin euroatlantik, është shembulli më i mirë se ndonjëherë konteksti kohor i ngjarjeve imponon kthesa të politikave dhe prioriteteve dhe roleve që përjashtohen mes vete.

Shkruan: Daut DAUTI, Shkup

Në romanin “Njëqind vjet vetmi”, Markesi ka një përshkrim brilant që flet për fillet e kinematografisë që të kujtojnë “bioskopët” që dikur na i sillnin nëpër katunde. Ato kohë rrallë kush kishte televizor nëpër katunde dhe shfaqja e një filmi ishte ngjarje dhe përjetim i rrallë. Mezi prisnim të vinte “bioskopi”, siç e quanim, një herë në vit ose dy… Kur e pata lexuar këtë romanin e Markesit, m’i kujtoi ato bioskopët e katundeve në Jugosllavinë e Titos, edhe për atë përshkrimin e Markesit: Nëse ndonjë partizan ishte vrarë në ndonjë film të mëparshëm, ai na ngjallej në një tjetër! Ku dinim ne fëmijët atëherë që ata që luanin në film janë aktorë dhe vdesin e ngjallen sipas roleve që luajnë në çdo film të tyre! Edhe te ky romani i Markesit fshatarët kishin parë një aktor “të ngjallet” në një film të dytë që ua kishin shfaqur, edhe pse ai kishte vdekur në filmin e mëparshëm dhe kishte humbur magjia e realitetit, fshatarët kishin dyshuar se këtu ka ndonjë mashtrim!…

Dritani në “rolin” e parë: luftëtari kundër korrupsionit dhe anomalive të pushtetit

Seç m’u duk shumë i qëlluar të bëj këtë analogji midis politikanit Dritan Abazoviq dhe aktrimit. Argument kryesor është shtegtimi politik i tij për një periudhë jo më të gjatë se dy vjet. Më saktë, për dy ROLET krejtësisht të ndryshme në të cilat u gjet, i dyti mohues i të parit, sikur të mos ishte i njëjti person, i njëjti politikan. Por, aktori e ka profesion ndërrimin e roleve. Vetëmse këtu nuk bëhet fjalë për aktor filmi a teatri, por për aktor politik, ku s’do të ishte as i pari as i fundit që ndërron “role” dhe “kostume”!

Rrëfimi për “aktorin” politik është rrëfim pikërisht për rolin që ka në shoqëri, si funksion parësor dhe ajo që ka të bëjë me rolin, është dhe konteksti. Në rastin e Dritan Abazoviqit, konteksti e ka lindur aktorin, gjegjësisht rolin që ai duhej ta luante.

Më shumë se dy dekada në Mal të Zi është krijuar një establishment politik, i cili ka pasur rol vendimtar në pavarësinë e Malit të Zi si kauzë për shkëputje nga hegjemonia serbe nën regjimin e Millosheviqit. Po i njëjti, në anën tjetër, duke qenë luftëtar i denjë për atë kauzë, ka përforcuar pozitat e tij në të gjitha fushat, deri në devijime serioze. Kontrolli i gjithë jetës shoqërore dhe, në fillim, edhe i fenomeneve “alternative” që kanë qenë në favor të forcimit të shtetësisë (gjithçka ka filluar me shfercin – kontrabandën e cigareve…), siç janë ekonomia gri, kanë qenë në duart e pushtetit. Në krye të kauzës për ndërtimin e Malit të Zi të pavarur ka qenë Milo Gjukoanoviqi dhe në krye të devijimeve të tjera ka qenë po ai. Është shndërruar në një të keqe pa të cilën nuk mundet. Mbi dy dekada e gjysmë pavarësi dhe luftë e vazhdueshme për mbijetesë, Millo Gjukanoviqi nuk ka mundur të shpëtojë nga imazhi për politikanin e zhytur në të gjitha negativitetet e tranzicionit, pushtetit absolut, kontrollit të bizneseve të pista, korrupsionit… Mali i Zi, në këtë kontekst, jo vetëm tash, por kaherë, kishte nevojë për një alternativë më të mirë. I duheshin AKTORË që do të mund të lëkundnin absolutizmin e Gjukanoviqit dhe, për fat të keq, forcat që u forcuan në këtë kauzë ishin ato pro-Beogradit.

Jeta s’është bardh e zi. As rolet në të mirë dhe të këqij. Këtu është Dritan Abazoviqi, shqiptari nga Ulqini me një kauzë qytetare. Nëse nuk mund të depërtonte te votuesit me ngjyrime nacionale (vlerësim nga përshtypja, jo nga ndonjë analizë empirike), sepse atë hapësirë partitë nacionale nuk lënë të futet dikush, ai me URA-n e tij bëri kthesën nga vetja një shtresë kritike pro-malazeze, që u shpreh në uljen e përkrahjes së partisë së Gjukanoviqit. Dritan Abazoviqi kështu u bë një “teg” “dhjetëra gramësh” për të anuar peshoren e barazimit. Roli i luftëtarit kundër korrupsionit dhe anomalive të tjera të pushtetit kishte qenë mbresëlënës te qytetarë, kishte fituar besueshmëri kritike për të bërë “ndryshimin e madh”. Duke qenë se të gjitha akuzat i drejtoheshin qeverisjes së Millo Gjukanoviqit, shqiptarin “e qytetarizuar” të Malit të Zi e vuri në sprovën tjetër, që për të vazhduar ta luftojë Gjukanoviqin nga pozita e pushtetit, duhej të lidhet me koalicionin e Frontit Demokratik. Ky koalicion dhe vetë udhëheqësi i saj, Zdravko Krivokapiq, donte marrëdhënie më të ngushta me Kishën Serbe dhe Serbinë, gjë e cila nuk ishte një forcë për qeverisje më të mirë, por për diçka që e cenonte mëvetësinë e Malit të Zi. Kjo sprovë nuk ishte vetëm për shtetin, por dhe për vetë Dritan Abazoviqin, i cili luftën e tij për një qeverisje më të mirë duhej ta bënte me forca që e rrezikonin qenësinë shtetërore prej brenda. Duke pasur një platformë anti-Gjukanoviq, Dritani nuk pati zgjidhje tjetër, pos të lidhet me forcat që Malin e Zi e donin shumë më afër me Serbinë, së këndejmi edhe me Rusinë. Dritan Abazoviqi, në sytë e shqiptarëve, u bë ndër figurat e urryera, ngase karrierën politike e lidhi me forca të tilla.

Për ta arsyetuar koalicionin me këto forca, ylli i ri i skenës politike malazeze e tejkaloi vetveten, me atë “ligjëratën” e famshme për ndershmërinë si fenomen, kur diskutohej për qeverinë e re. Ishte ajo një ligjëratë edhe e mendjehapësisë kundër paragjykimeve të krijuara. Ai e orientoi këtë ligjëratë kundër të gjithë atyre që kanë krijuar klishe e paragjykime se nuk mund të bëjnë bashkë serbë e shqiptarë! Në thelb, fjalimi i tij gjithë ekzaltim, në pikëpamje largpamësie, ishte naiv e njëkohësisht utopik.

Ai u përpoq pothuajse dy vjet në atë qeveri të dëshmojë se kjo është e mundur dhe e tejkaloi vetveten edhe në planin negativ, edhe në atë pozitiv. Sprova më e rëndë për shqiptarin me mbiemër me mbaresë sllave (s’është për ta akuzuar vetëm atë; në Mal të Zi shumëkujt i ka mbetur mbiemri i sllavizuar nga regjimet e mëhershme) do t’i vijë atij, si një grusht në kokë që Xhoe Frejzeri da ta kishte goditur Muhamet Aliun në ato meçe epike mes tyre. Ai u involvua në ngjarjet që Kisha Ortodokse Serbe bëri në Cetinje, për ta cenuar Kishën Ortodokse të Malit të Zi. Vetë Dritani ishte i pranishëm për t’i menaxhuar protestat e malazezëve kundër kësaj ndërhyrjeje në emër të një farë lirie ose rregullash kanonike midis kishave, kur klerikët serbë këndonin se “Kosova është Serbi”! Ai e akuzoi Millo Gjukanoviqin që ka organizuar incidente, por ai heshti se çka kënduan serbët dhe çfarë konteksti kishte gjithë ajo ngjarje. Nëse, në njërën anë, nuk mund t’i bënte ballë involvimit serb, në anën tjetër, me peshën që kishte për qeverinë, pa të cilin nuk mund të ekzistonte, ai i amortizoi tendencat që kishte koalicioni qeveritar për dalje nga NATO-ja dhe çnjohje të Kosovës.

Dritani në “rolin” e dytë: shpëtimtari i Malit të Zi nga ndikimi serb e rus

Në ditën kur po përgatitet ky numër i Shenjës dhe kur po e shkruaj këtë tekst, Dritan Abazoviqi është aktori politik më karizmatik në botën shqiptare, pikërisht nga konteksti i momentit. Ai është kryeministri i parë shqiptar në një vend joshqiptar në Ballkan! (Kur të vijë fundi i mandatit të qeverisë aktuale në Maqedoni, do të kemi të katërtin, nëse shkon gjithçka sipas marrëveshjes). Një pozicion të fituar me koincidencën e rrethanave dhe me mision të ri. Me rol të ri. Kriza me humbjen e shumicës parlamentare të qeverisë së Zdravko Krivokapiqit i hapi dy mundësi: ose të shkohet në zgjedhje të parakohshme ose të përkrahet opsioni që nënkryetari i kësaj qeverie e shprehu si ambicie: formimi i qeverisë së pakicës! Është interesant që Dritan Abazoviqit iu dha ajo mundësi që provohet shumë rrallë (nuk e dimë nëse diku në Ballkan ka ndodhur), por që rrethanat i dhanë të drejtë, pasi u tregua e realizueshme.

Paradoksalisht, meqë ai nuk i kishte numrat e duhur të deputetëve, pasi do të ishte akrobacion i madh brenda dy vitesh të bashkohej me partinë e Gjukanoviqit, ndaj edhe zgjodhi të bëjë qeveri pakice pa e përfshirë këtë parti. Ai ishte i vetëdijshëm se ajo parti do ta përkrahte, pasi i konvenonte t’i largonte nga pushteti partitë pro-serbe, e në anën tjetër, kurse krerët e saj sigurisht se nuk do të ishin më cak i përndjekjes, të paktën jo gjatë këtij mandati. Luftëtari kundër korrupsionit, i përkrahur nga ata që deri dje i shante. Ky është momenti i të vërtetës se në konfliktin e brendshëm midis forcave pro malazeze dhe atyre pro serbe, faktori shqiptar dhe ai boshnjak, të përfshirë më së shumti në partinë e Abazoviqit, do të vijojnë të jenë determinues.

Sado që në rolin e ri Abazoviqi edhe mund të pretendojë ta vazhdojë rolin e parë, është e qartë se është topitur krejtësisht tehu i armës së tij kundër korrupsionit, andaj edhe roli i tij për të cilin i fitoi votat determinuese për t’u bërë faktor kyç, tash ka zbritur nga skena. Ç’është e vërteta, as ky rol i dytë nuk është më pak i rëndësishëm për vendin e tij. Nëse fenomenet negative të pushtetit janë një lloj kanceri i shoqërisë në tranzicion, në momentin e tashëm është hedhur në plan të dytë duke pasur parasysh ngjarje në skenën gjeopolitike, ku edhe një shtet i vogël si Mali i Zi është një hallkë e rëndësishme, një front i vogël, që duhet mbrojtur nga depërtimet e ndikimeve ruse, cak i të cilave ka qenë dhe mbetet.

Nëse e analizojmë akrobacionin e Dritan Abazoviqit, vijmë në përfundim se ai i bëri një “korreksion” edhe administratës së presidentit Bajden, e cila përmes Eskobarit vjen në Ballkan me porositë se si korrupsioni është “çështje e sigurisë kombëtare”, ndërkohë që Ukraina dikton një prioritet tjetër, që e lë nën hije atë. Pikërisht aktori politik Dritan Abazoviq, duke u larguar vetë nga prioriteti i parë, në mënyrë indirekte ia bën me dije edhe administratës amerikane “lëreni korrupsionin, t’i mbyllim dyert e ndikimeve ruse në Ballkan përmes Serbisë!”.

Ky ndërrim rolesh të Abazoviqit i ngjan paradoksalisht kauzave të Albin Kurtit, i cili, njësoj si Abazoviqi, mori përkrahjen e kosovarëve për t’i luftuar dukuritë negative të pushtetarëve të deritashëm. Paradoksi konsiston në prioritetet e Kosovës, e ato në këtë moment s’kanë të bëjnë shumë me fenomenet korruptive, por me çështjen e pazgjidhur të dialogut Kosovë-Serbi, e cila është shumë më tepër çështje e sigurisë kombëtare sesa atë që administrata e Bajdenit vazhdon ta trajtojë në vendet ballkanike, si Shqipëria, Kosova, Mali i Zi ose Maqedonia dhe më gjerë. Kur nisi administrata e re amerikane, ndoshta luftimi i korrupsionit dukej një kauzë e arsyeshme politike, por atëherë ende nuk pritej që Ukraina të shpërthente dhe të marrë këso përmasash të kërcënimit botëror. Por, tash, të shohësh se si ajo administratë vazhdon të merret me zell me një ish-pushtetar, qoftë dhe të korruptuar, që e përsërit korrupsionin si prioritet dhe si çështje të sigurisë kombëtare, flet se edhe një administratë efikase ose me vizione largpamëse mund të futet në udhë qorre. Koalicioni pa koalicion i partisë së Gjukanoviqit me Dritan Abazoviqin, i cili e mban Malin e Zi në kursin euroatlantik, është shembulli më i mirë se ndonjëherë konteksti kohor i ngjarjeve imponon kthesa të politikave.

Duke i marrë parasysh të gjitha aspektet, duket se edhe në rolin e ri Dritani e zgjidh dilemën hamletiane të vendit të tij. Për më tepër, është dhe një lloj larje mëkatesh pas bashkëpunimit e verbër me forcat dezintegruese të Malit të Zi.