Hillary Clinton kërkon seancë dëgjimore publike përpara dëshmisë në hetimin mbi Epsteinin
Ish-Sekretarja e Shtetit e SHBA-së, Hillary Clinton, i sfidoi republikanët në Komitetin Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve të enjten që të zhvillojnë një seancë dëgjimore publike si pjesë e një hetimi për autorin e ndjerë të krimeve seksuale, Jeffrey Epstein, transmeton Anadolu.
“Për gjashtë muaj, ne i angazhuam republikanët në Komitetin Mbikëqyrës me mirëbesim. Ne u thamë atyre atë që dimë, nën betim. Ata i injoruan të gjitha. Ata i zhvendosën shtyllat e objektivit dhe e shndërruan llogaridhënien në një ushtrim shpërqendrimi,” tha Clinton në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ajo e sfidoi drejtpërdrejt Kryetarin e Komitetit Mbikëqyrës, James Comer, që ta nxirrte mosmarrëveshjen në shesh.
“Pra, le t’i ndalojmë lojërat. Nëse e doni këtë luftë, @RepJamesComer, le ta bëjmë – publikisht. Ju pëlqen të flisni për transparencën. Nuk ka asgjë më transparente se një seancë dëgjimore publike, me kamera të ndezura. Ne do të jemi atje”, tha ajo.
Më herët këtë javë, familja Clinton ranë dakord të dëshmonin para komisionit në hetimin e tij, me Hillary Clinton që do të paraqitet për një dëshmi me dyer të mbyllura më 26 shkurt dhe ish-presidentin Bill Clinton ditën tjetër.
Presidenti Donald Trump tha të mërkurën se ishte “turp” që familja Clinton po detyrohet të dëshmojë. “Më shqetëson që dikush po ndjek Bill Clinton”, tha ai për NBC News.
Gjatë një konference informative të Shtëpisë së Bardhë të enjten, zëdhënëses Karoline Leavitt iu kërkua të sqaronte vërejtjet e presidentit Trump dhe të shpjegonte pse ai dukej i shqetësuar nga hetimi.
“Shikoni, mendoj se presidenti ka respekt për ish-presidentin e SHBA-së, Bill Clinton”, tha ajo.
“Ai tha vetë dje se ata kanë pasur një marrëdhënie të mirë dhe kjo është ajo që ai po përsëriste”.
Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij në burgun e New Yorkut në vitin 2019, ndërsa priste gjyqin për akuzat e trafikimit seksual. Ai u deklarua fajtor në një gjykatë në shtetin e Floridës dhe u dënua për prostitucion të një të mituri në vitin 2008, por kritikët e quajnë dënimin relativisht të vogël.
Viktimat e tij kanë pohuar se ai drejtonte një rrjet të gjerë trafikimi seksual që përdorej nga anëtarë të elitës së pasur dhe politike.