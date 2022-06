Hill: SHBA e mbështet “Ballkanin e Hapur”, s’është ide për të zëvëndësuar anëtarësimin në BE

Ambasadori i SHBA-së në Beograd, Christohpher Hill, ka thënë se Amerika e përkrah iniciativën e “Ballkanit të Hapur” sepse ajo krijon model të bashkëpunimit në mes të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe se kjo ka qenë edhe arsyeja pse ai ka marrë pjesë në samitin e Ohrit të mbajtur gjatë kësaj jave.

“SHBA mbështet të gjitha përpjekjet që synojnë integrimin rajonal, dhe kjo inicitiavë është një përpjekje që ka ardhur nga vetë rajoni dhe shkoi më tej se të gjitha të mëparshmet”, ka thënë Hill pasi ka vizituar një laborator teknologjie në Beograd, shkruan RTV, transmeton Gazeta Express.

Këtë përgjigje Hill e kishte dhënë pasi ishte pyetur nga “tanjug” për arsyen e prezencës së tij në Samitin e Ballkanit të Hapur në Ohër dhe rreth asaj se si i sheh komentet e bëra se iniciativa është një zvëndësim për anëtarësimin në BE.

Hill ka thënë se iniciativa “Ballkani i Hapur” s’mund të jetë një alterantivë për anëtarësimin në Bashkim Evropian.

Ai ka thënë se “Open Balkan” në mënyrë primare është i fokusuar në aktivitete ekonomike, por edhe lidh pjesët e rajonit dhe vendos modele për bashkëpunim të mëtejshëm.

“Shikoni sa kufij dhe kalime kufitare ka vetëm në këtë pjesë të Ballkanit dhe kur hyni në BE nuk ka asnjë. Ata duhet të lidhin dhe bashkojnë këto vende, dhe jo të jenë një problem, kështu që kjo është një ide shumë e mirë”, ka thënë Hill.

Diplomati amerikan ka thënë se nuk do t’i interesonte aspak nisma e Ballkanit të Hapur nëse ajo do të ishte një alternativë paralele me atë të anëtarësimit në BE.

