Higjiena Komunale Shkup thotë se mblodhi 350 ton mbetje, pyet kryetarët e komunave se në cilat lokacione kryejnë aktivitete
Gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së kaluar, NP Higjiena Komunale – Shkup thotë mblodhi dhe transportoi rreth 350 ton mbetje komunale nga disa bulevarde dhe rrugë të qytetit, si dhe nga komuna Aerodrom. Ndërmarrja njofton se ende nuk ka marrë përgjigje nga kryetarët e komunave të Shkupit për vendin ku hidhet mbetja që ata pretendojnë se mbledhin. Ata nuk është konstatuar asnjë aktivitet pastrimi nga ndërmarrjet komunale të komunave të tjera të Shkupit.
“Gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së kaluar, NP Higjiena Komunale – Shkup zbatoi aktivitete për mbledhjen dhe transportimin e mbetjes
komunale nga kontejnerët e vendosur në bulevardin Goce Dellçev deri në hotelin VIP, bulevardin Aradhat Partizane, bulevardin Mitropolit Teodosij Gologanov, rrugët Dame Gruev dhe Xhon Kenedi, si dhe në disa lokacione në komunën Aerodrom të Shkupit. Në kuadër të aktiviteteve të djeshme u ngritën gjithsej 350 ton mbetje komunale”, thuhet në njoftim.
Ata shtojnë se deri tani i nuk kanë marrë përgjigje nga kryetarët e komunave të Shkupit se ku e hedhin mbetjen nga aktivitetet e supozuara.
“Dëshirojmë të informojmë publikun se deri më tani nuk kemi marrë përgjigje nga kryetarët e komunave të Shkupit se ku e hedhin mbetjen nga aktivitetet e supozuara të mbledhjes së mbetjes komunale që pretendojnë se po i kryejnë në kuadër të komunave të tyre. NP Higjiena Komunale -Shkup gjatë ditës së sotme nuk vuri re se është ngritur mbetja nga ndërmarrjet komunale të komunave në asnjë komunë të Shkupit. Pyesim nëse këto aktivitete po zhvillohen vërtet dhe në cilat lokacione?”, thonë nga Higjiena Komunale Shkup.