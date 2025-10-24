Higjiena Komunale Shkup thotë se mblodhi 350 ton mbetje, pyet kryetarët e komunave se në cilat lokacione kryejnë aktivitete

Higjiena Komunale Shkup thotë se mblodhi 350 ton mbetje, pyet kryetarët e komunave se në cilat lokacione kryejnë aktivitete

Gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së kaluar, NP Higjiena Komunale – Shkup thotë mblodhi dhe transportoi rreth 350 ton mbetje komunale nga disa bulevarde dhe rrugë të qytetit, si dhe nga komuna Aerodrom. Ndërmarrja njofton se ende nuk ka marrë përgjigje nga kryetarët e komunave të Shkupit për vendin ku hidhet mbetja që ata pretendojnë se mbledhin. Ata nuk është konstatuar asnjë aktivitet pastrimi nga ndërmarrjet komunale të komunave të tjera të Shkupit.

“Gjatë ditës së djeshme dhe mbrëmjes së kaluar, NP Higjiena Komunale – Shkup zbatoi aktivitete për mbledhjen dhe transportimin e mbetjes
komunale nga kontejnerët e vendosur në bulevardin Goce Dellçev deri në hotelin VIP, bulevardin Aradhat Partizane, bulevardin Mitropolit Teodosij Gologanov, rrugët Dame Gruev dhe Xhon Kenedi, si dhe në disa lokacione në komunën Aerodrom të Shkupit. Në kuadër të aktiviteteve të djeshme u ngritën gjithsej 350 ton mbetje komunale”, thuhet në njoftim.

Ata shtojnë se deri tani i nuk kanë  marrë përgjigje nga kryetarët e komunave të Shkupit se ku e hedhin mbetjen nga aktivitetet e supozuara.

“Dëshirojmë të informojmë publikun se deri më tani nuk kemi marrë përgjigje nga kryetarët e komunave të Shkupit se ku e hedhin mbetjen nga aktivitetet e supozuara të mbledhjes së mbetjes komunale që pretendojnë se po i kryejnë në kuadër të komunave të tyre. NP Higjiena Komunale -Shkup gjatë ditës së sotme nuk vuri re se është ngritur mbetja nga ndërmarrjet komunale të komunave  në asnjë komunë të Shkupit. Pyesim nëse këto aktivitete po zhvillohen vërtet dhe në cilat lokacione?”, thonë nga Higjiena Komunale Shkup.

MARKETING

Të ngjajshme

Kancelari gjerman Merz do ta vizitojë Turqinë javën e ardhshme për bisedime

Kancelari gjerman Merz do ta vizitojë Turqinë javën e ardhshme për bisedime

Eurodeputeti Lopatka: Shoh mundësi të mira për Maqedoninë e Veriut për rrugën euro-integruese

Eurodeputeti Lopatka: Shoh mundësi të mira për Maqedoninë e Veriut për rrugën euro-integruese

Zyrtari palestinez: Aneksimi i planifikuar i Bregut Perëndimor nga Izraeli është deklaratë lufte

Zyrtari palestinez: Aneksimi i planifikuar i Bregut Perëndimor nga Izraeli është deklaratë lufte

Ndalohen dy persona në Tetovë, sulmuan zyrtarin policor

Ndalohen dy persona në Tetovë, sulmuan zyrtarin policor

Një shtetas i Kosovës dënohet me 10 ditë burg në Mal të Zi për shkrimin e grafitit “UÇK”

Një shtetas i Kosovës dënohet me 10 ditë burg në Mal të Zi për shkrimin e grafitit “UÇK”

Fotot zbulojnë kushtet e vështira të të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite

Fotot zbulojnë kushtet e vështira të të burgosurve palestinezë në burgjet izraelite