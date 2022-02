Hidhet shorti për rrethin e pestë të FA Cup

Është hedhur shorti për rrethin e pestë të FA Cup, me skuadrat që mësuan kundërshtarët e tyre.

Edhe në këtë rreth, favoritët janë shortuar ndaj kundërshtarëve më të lehtë, duke mos paraqitur ndonjë problem në letër për kalimin në raundin tjetër.

Manchester City do të jetë mysafir i Peterbrough United, derisa LChelsea po ashtu do të udhëtojë për te Luton Town.

Përballje më e vështirë do të jetë për Liverpoolin, pasi do të takohet me skuadrën e Milot Rashicës, Norwich Cityn.

Evertoni i Frank Lampardit do të ketë punë me Boreham Wood, gjersa Southamptoni i Armando Brojës do të jetë nikoqir i West Ham United.