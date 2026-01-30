Hidhet shorti i Ligës së Kampionëve – gjigantët evropianë mësojnë kundërshtarët

Sot (e premte) në Nyon të Zvicrës është hedhur shorti për fazën ‘play-off’ të Ligës së Kampionëve, ku gjigantët evropianë kanë mësuar tashmë kundërshtarët e tyre.

Befasia më e madhe e fazës së ligës në Ligën e Kampionëve, ishte fakti që Paris Saint-Germaini dhe Real Madridi nuk përfunduan në mesin e tetë skuadrave më të mira.

Tashmë siç dihet, ekipet e renditura nga 1 deri në pozitën 8 janë kualifikuar direkt në fazën e 1/8 së finales, ndërsa ekipet e renditura 9-24 do të luajnë në ‘play-off’ me ndeshjet që do zhvillohen me sistemin vajtje-ardhje.

Shorti vendosi përballë derbin francez mes Monaco dhe PSG-së, teksa duel interesant pritet të jetë edhe ai mes Galatasarayt dhe Juventusit.

Real Madridi do të përballet sërish me Benficën pas atij trileri të zhvilluar në Portugali, teksa Interi do luajë ndaj norvegjezëve të Bodo Glimt.

Shorti i plotë:

Bodo Glimt vs Inter

Benfica vs Real Madrid

Monaco vs Paris Saint-Germain

Galatasaray vs Juventus

Club Brugge vs Atletico Madrid

Borussia Dortmund vs Atalanta

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Qarabag vs Newcastle United

 

