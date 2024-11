Hidhet poshtë rikthimi i Sergio Ramosit te Real Madridi

Real Madridi po përballet me lëndime të shumta këtë sezon.

Në ndeshjen e djeshme në “Santiago Bernabeu” ndaj Osasunës, u lënduan Rodrygo, Vazquez dhe Militao me këtë të fundit që do të jetë jashtë fushave për 9 muaj.

Është folur edhe për rikthimin e ish-kapitenit Sergio Ramos në fanellën e Real Madridit për të zëvëndësuar brazilianin, mirëpo kjo është hedhur poshtë nga mediumi spanjoll “AS”, duke thënë se nuk është konkrete.

