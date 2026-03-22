Hidhet gaz i madh lotësjellës pranë Kuvendit, Berisha vë maskën. Përplasje e dhunshme me policinë

Sali Berisha dhe protestuesit janë përfshirë në një situatë të tensionuar pranë Kuvendit, ku nga ana e Policisë së Shtetit u hodh menjëherë një sasi e madhe gazi lotsjellës për shpërndarjen e turmës.
Sipas raportimeve nga vendngjarja, ndërhyrja e forcave të rendit erdhi porsa u tentua kalimi për tek godina e Parlamentit. Berisha u pa duke vendosur një maskë mbrojtëse për t’u mbrojtur nga efektet e gazit, ndërsa protestuesit nisën të shpërndahen për shkak të irritimit dhe vështirësive në frymëmarrje.
Situata krijoi momente kaotike në zonën përreth Kuvendit, ndërsa deri tani nuk ka informacion të plotë mbi persona të lënduar apo masa të mëtejshme nga autoritetet.

Nënkryetari dhe deputeti i PD-së, Luçiano Boçi është shfaqur shumë i revoltuar përballë uniformave blu, duke u thënë se po dhunojnë qytetarët dhe deputetët.

