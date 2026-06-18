Hezbollahu thotë se Izraeli ka “60 ditë” për t’u tërhequr nga Libani
Kreu i bllokut parlamentar të Hezbollahut, Mohammad Raad, tha të enjten se Izraeli “ka 60 ditë” për të përfunduar tërheqjen e plotë nga territori libanez, duke i bërë thirrje Bejrutit që ta shqyrtojë me “kujdes dhe objektivitet” memorandumin e mirëkuptimit SHBA–Iran, transmeton Anadolu.
Deklaratat e Raadit vijnë ndërsa Izraeli vazhdon sulmet e përditshme ndaj Libanit dhe këmbëngul se nuk do të tërhiqet nga zonat që mban të pushtuara në jug të vendit, ndonëse klauzola e parë e marrëveshjes SHBA–Iran kërkon “ndërprerjen e menjëhershme dhe të përhershme të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë Libanin”.
Memorandumi gjithashtu parasheh “garantimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Libanit” dhe që marrëveshja përfundimtare të konfirmojë “fundin e përhershëm të luftës në të gjitha frontet”.
“Koha maksimale në dispozicion për armikun për t’u tërhequr plotësisht nga territori libanez është saktësisht dy muaj”, tha Raad në një deklaratë.
Ai shtoi se Izraeli, gjatë kësaj periudhe, duhet të ndalë armiqësitë “në tokë, det dhe ajër” dhe të fillojë tërheqjen “pa nevojën e negociatave të drejtpërdrejta”.
Deputeti i Hezbollahut u bëri thirrje autoriteteve libaneze që “ta lexojnë me kujdes dhe objektivitet tekstin e memorandumit dhe të nxjerrin përfundime mbi realitetet dhe pasojat që do të ndikojnë për rajonin dhe botën, përfshirë Libanin”.
Ai gjithashtu u kërkoi zyrtarëve të mos e nënvlerësojnë “aftësinë e Iranit për të përmbushur angazhimin e tij për të penguar armikun sionist (Izraelin) nëse ai këmbëngul në shkeljen e kushteve të memorandumit”.
Të mërkurën në mbrëmje, presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti iranian Masoud Pezeshkian nënshkruan në mënyrë elektronike “Memorandumin e Mirëkuptimit të Islamabadit”, që synon t’i japë fund luftës së nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit më 28 shkurt.
Ndërmjetësuesit pakistanezë njoftuan më pas se memorandumi ka hyrë në fuqi, me Iranin që pritet të rihapë Ngushticën e Hormuzit për qarkullimin detar, ndërsa SHBA-ja fillon heqjen e bllokadës detare ndaj Teheranit.
Sipas memorandumit, Washingtoni dhe Teherani do të zhvillojnë negociata 60-ditore, me mundësi zgjatjeje, për të arritur një marrëveshje përfundimtare që përfshin programin bërthamor të Iranit dhe sanksionet ndërkombëtare.
“Rezistenca i këshillon autoritetet të mos përfshihen drejtpërdrejt me armikun sionist në shënjestrimin e rezistencës, sepse kjo nuk është në interes të Libanit dhe popullit libanez”, tha Raad.
“Lufta e synuar për eliminimin e rezistencës në Liban ka dështuar dhe nuk do t’i arrijë objektivat e saj”, shtoi ai.
Autoritetet libaneze dhe izraelite nuk kanë komentuar mbi deklaratat e Raadit.
Deklaratat e tij vijnë para raundit të pestë të bisedimeve mes Libanit dhe Izraelit, të planifikuar për 22 qershor.
Sipas një deklarate të përbashkët pas raundit të fundit në SHBA më herët këtë muaj, të dy palët ranë dakord për një armëpushim të kushtëzuar nga ndalimi i plotë i zjarrit nga Hezbollahu dhe tërheqja e luftëtarëve të tij nga zonat në jug të lumit Litani.
Më herët të enjten, presidenti libanez Joseph Aoun u takua me anëtarët e delegacionit negociator para nisjes së tyre për në Washington.
Sipas presidencës libaneze, Aoun udhëzoi delegacionin që të “respektojë qëndrimet thelbësore të Libanit”, përfshirë armëpushimin e përhershëm, tërheqjen e forcave izraelite nga territori i pushtuar, vendosjen e ushtrisë libaneze deri në kufi, kthimin e të ndaluarve libanezë dhe nisjen e procesit të rindërtimit.
Izraeli ka vazhduar ofensivën në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë 3.912 persona, plagosur 11.873 të tjerë dhe zhvendosur më shumë se një milion, sipas të dhënave zyrtare më të fundit.
Izraeli vazhdon të mbajë nën pushtim zona në jug të Libanit, disa prej dekadash dhe të tjera që nga konflikti i fundit mes dy palëve. Gjatë fushatës së fundit ushtarake, forcat izraelite depërtuan më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez.