Hezbollahu refuzon marrëveshjen e armëpushimit mes Libanit dhe Izraelit

Hezbollahu refuzon marrëveshjen e armëpushimit mes Libanit dhe Izraelit

Kreu i Hezbollahut, Naim Qassem, ka hedhur poshtë rezultatet e negociatave të drejtpërdrejta mes Libanit dhe Izraelit, transmeton Anadolu.

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Në një deklaratë me rastin e përvjetorit të vdekjes së ish-udhëheqësit suprem të Iranit, Ruhollah Khomeini, Qassem tha se rezultatet e negociatave “refuzohen plotësisht nga segmente të gjera të popullit libanez”.

Ai tha se marrëveshjet e armëpushimit të mbështetura nga SHBA-ja pasqyrojnë vizionet amerikane dhe izraelite për të ardhmen e Libanit dhe synojnë ta nënshtrojnë vendin ndaj asaj që ai e quajti “projekti i Izraelit të Madh”.

Më herët, një deklaratë e përbashkët libanezo-amerikano-izraelite njoftoi se Bejruti dhe Tel Avivi kishin rënë dakord gjatë bisedimeve në Washington për të zbatuar një armëpushim të bazuar në ndërprerjen e plotë të sulmeve të Hezbollahut dhe tërheqjen e të gjithë anëtarëve të grupit nga zona në jug të lumit Litani.

Presidenti i Libanit, Joseph Aoun, tha se SHBA-ja do të përcaktojë kohën dhe mekanizmin e zbatimit të armëpushimit, i cili mund të hyjë në fuqi brenda 24 orëve pas miratimit.

Lideri i Hezbollahut akuzoi Izraelin se po përpiqet “të arrijë politikisht atë që nuk arriti ta realizojë ushtarakisht”. Ai shtoi se vendbanimet izraelite në veri të Izraelit “nuk do të jenë të sigurta” për sa kohë që fshatrat libaneze vazhdojnë të jenë nën sulm.

“Ne jemi të përqendruar vetëm në përfundimin e agresionit, sigurimin e armëpushimit dhe garantimin e tërheqjes së Izraelit”, tha ai.

Qassem theksoi se çdo armëpushim duhet të zbatohet në të gjithë territorin e Libanit, duke shtuar se për sa kohë që vazhdon pushtimi izraelit, “rezistenca do të vazhdojë”.

Izraeli mban nën kontroll zona në jug të Libanit, disa prej tyre prej dekadash dhe të tjera të pushtuara gjatë konfliktit të viteve 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite depërtuan më shumë se 10 kilometra në territorin libanez, duke shënuar avancimin e tyre më të thellë që nga viti 2000.

Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi, më shumë se 3.500 persona janë vrarë dhe mbi 10.000 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite në mbarë Libanin.

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