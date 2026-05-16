Hezbollahu raporton 33 sulme ndaj forcave izraelite në Libanin jugor
Hezbollahu tha të premten se ka kryer 33 sulme duke shënjestruar forcat izraelite, pozicionet ushtarake dhe automjetet në jug të Libanit gjatë 24 orëve, transmeton Anadolu.
Grupi tha se sulmet janë kryer si përgjigje ndaj shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit nga Izraeli dhe sulmeve ndaj civilëve dhe zonave në jug të Libanit.
Në deklarata të veçanta, Hezbollahu tha se sulmet kanë shënjestruar grumbullime trupash izraelite dhe automjetesh në qytetet Rashaf, Qouzah dhe Hadatha.
Sipas tij, buldozerë ushtarakë dhe grumbullime trupash në Rashaf janë goditur me dronë sulmues, breshëri raketash dhe granatime artilerie.
Hezbollahu gjithashtu tha se kazermat Liman dhe Kiryat Shmona janë shënjestruar me sulme me dronë, ndërsa breshëri raketash dhe granatime artilerie kanë goditur pozicionet izraelite në Qouzah dhe Hadatha.
Grupi pretendoi “goditje të konfirmuara” në disa prej sulmeve.
Më herët të premten, ushtria izraelite shpalli zonat veriore Rosh Hanikra dhe Achziv si zona të mbyllura ushtarake për shkak të asaj që e quajti “situata e sigurisë”, pas sirenave të përsëritura të alarmit të shkaktuara nga depërtimet e dronëve dhe lëshimet e raketave nga jugu i Libanit.
Gjatë javëve të fundit, dronët me fibra optike të Hezbollahut, të cilët janë më të vështirë për t’u detektuar, janë bërë shqetësim në rritje për Izraelin.
Në fund të prillit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pranoi se raketat dhe dronët e Hezbollahut përbëjnë “dy kërcënime të mëdha” për Izraelin dhe i bëri thirrje ushtrisë të zhvillojë zgjidhje për t’i përballuar.