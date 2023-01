Hetime ndaj Komisionerit të BE-së për zgjerim, dyshohet se favorizoi Serbinë në negociatat për anëtarësim

Komisioneri Olivér Várhelyi, zyrtari më i lartë ekzekutiv i politikës së Zgjerimit të BE-së do t’i nënshtrohet një hetimi të brendshëm të BE-së për gjoja favorizimin e Serbisë gjatë negociatave të zgjerimit të bllokut.

Lajmi është raportuar nga rrjeti televiziv evropian Euronews, raporton Gazeta10.

Deputeti holandez i S&D, Thijs Reuten, i cili ndihmoi në hartimin e raportit të parlamentit, e ka kritikuar publikisht komisionerin.

“Ne e kemi parë këtë komisioner në të vërtetë duke mos iu përgjigjur nismave secesioniste, nga z. Dodik për shembull, në Bosnje. Duke mos iu përgjigjur në mënyrë adekuate veprimeve të zotit Vuçiq, duke destabilizuar situatën në Kosovë dhe gjithashtu në Bosnje. Pra, kjo na shqetëson. Kjo është pse duam të hetojmë, nëse ai po e kryen punën e tij në përputhje me kodin e sjelljes, sepse kodi i sjelljes thotë se komisioneri duhet të përfaqësojë interesat e Unionit në tërësi dhe jo agjendën e disa shteteve anëtare”, tha ai, raporton Gazeta 10.

— Thijs Reuten 🇪🇺🌹 (@thijsreuten) January 18, 2023