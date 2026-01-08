Hetim dhe paraburgim ndaj dy bullgarëve, vidhnin kartela bankare dhe portofole të qytetarëve në Shkup
Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka filluar procedurë kundër dy shtetasve të Republikës së Bullgarisë për të cilët ekziston dyshimi i arsyeshëm se kanë kryer vepra të shumëfishta penale – Vjedhje sipas nenit 235, paragrafi 1 i Kodit Penal. I dyshuari i parë ka vjedhur portofole nga persona të ndryshëm në pesë raste, herën e fundit së bashku me të dyshuarin e dytë, në të cilat, përveç parave të gatshme, kishte edhe karta bankare nga të cilat më pas janë përpjekur të tërheqin shuma shtesë.
“Kështu, më 04.04.2025, në autobusin nr. 7 të NTP-Shkup, në linjën nga Poliklinika e Bukureshtit për në Rekord, i dyshuari ka vjedhur një portofol që përmbante 2.600 denarë, një kartë bankare dhe dokumente të tjera, dhe kur i dëmtuari ka telefonuar për të bllokuar llogarinë e tij bankare, atij i është thënë se 30.000 denarë tashmë ishin tërhequr nga një bankomat.
Gjatë gushtit 2025, në një qendër tregtare në Shkup, në tre raste kanë vjedhur portofole që përmbanin dokumente, karta, para dhe sende të tjera me vlerë, duke përfituar fillimisht një përfitim të paligjshëm pasuror prej 39.000 denarësh. Pastaj janë përpjekur të tërheqin më shumë para nga kartat, gjë që ia doli mbanë në rastin e njërës prej palëve të dëmtuara, dhe gjithashtu u tërhoqën gjithsej 60.000 denarë nga llogaria nga një bankomat në dy raste”, thonë nga Prokuroria.
Herën e fundit, më 04.01.2026, dy të dyshuarit së bashku, përsëri në një lokal shitjeje në një qendër tregtare, vodhën një portofol nga e dëmtuara dhe sende të tjera me vlerë gjithsej 3.000 denarë, dhe më pas u përpoqën dy herë pa sukses të tërhiqnin para nga llogaria e të dëmtuarës nga një bankomat.
Meqenëse në këtë rast të veçantë ka indikacione se të dyshuarit në dy përpjekjet e suksesshme për të tërhequr para nga kartat e vjedhura përdorën kode PIN që viktimat, persona të moshuar, i mbanin të shkruara në portofolet e tyre, prokurori publik po ndërmerr veprime për të hetuar nëse të dyshuarit përmbushnin edhe elementet e një vepre penale – Dëmtim dhe hyrje të paautorizuar në sistem kompjuterik. Është propozuar masë paraburgimi për të dyshuarit, shtetas të huaj.