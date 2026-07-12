Heroizëm në Velipojë, vrojtuesi i plazhit i shpëton jetën një 67-vjeçari

Heroizëm në Velipojë, vrojtuesi i plazhit i shpëton jetën një 67-vjeçari

Një ngjarje e rëndë është regjistruar këtë të diel në plazhin e Velipojës, ku një pushues 67-vjeçar rrezikoi të humbte jetën gjatë kohës që po lahej në det.

I moshuari u nxor nga uji në gjendje kritike, pa shenja jete dhe pa frymëmarrje. Reagimi i menjëhershëm i vrojtuesit të plazhit, Besfort Gjoklaj, rezultoi vendimtar për shpëtimin e tij.

Vrojtuesi ndërhyri menjëherë, e nxori 67-vjeçarin nga deti dhe i dha ndihmën e parë duke kryer manovrat e nevojshme të reanimimit. Pas disa minutash përpjekjesh, pushuesi rifitoi shenjat jetësore.

Më pas, ai iu dorëzua ekipit të Urgjencës, i cili e transportoi me ambulancë drejt spitalit për të marrë trajtim të specializuar mjekësor.
Ndërhyrja e shpejtë dhe profesionale e vrojtuesit të plazhit shmangu një tragjedi të mundshme, duke dëshmuar edhe një herë rëndësinë e pranisë së ekipeve të shpëtimit në zonat bregdetare gjatë sezonit veror.

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