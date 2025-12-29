Heroi i Bondi Beach, Ahmedi: Doja vetëm të shpëtoja njerëz të pafajshëm
Heroi global Ahmed Al Ahmed, i cili çarmatosi një person të armatosur gjatë të shtënave në Bondi Beach në Australi, tha se donte ta ndalonte sulmuesin nga vrasja e njerëzve të pafajshëm.
“Qëllimi im ishte vetëm t’ia merrja armën dhe ta ndaloja nga vrasja e njerëzve të pafajshëm”, tha Ahmedi, i cili ka lindur në Siri, në një intervistë me CBS News.
Mbrëmjen e 14 dhjetorit, një burrë dhe djali i tij hapën zjarr në plazhin e Sidnejit, duke vrarë 15 persona dhe duke plagosur 42 të tjerë. Policia e përshkroi incidentin si “sulm terrorist”.
Ahmedi bëri bujë dhe fitoi zemrat në gjithë botën për trimërinë e tij, kur u hodh mbi njërin nga dy personat që qëlluan në Bondi Beach në Sidnej, qytetin më të madh të Australisë dhe kryeqytetin e Uellsit të Ri Jugor (New South Wales).
Ahmedi tha se “nuk shqetësohej për asgjë” përveç jetëve që mund të shpëtonte potencialisht. “E di që shpëtova shumë, por më vjen keq për humbjet”, tha ai.
Ahmedi shpjegoi se për ta çarmatosur sulmuesin ai “u hodh” mbi shpinën e tij dhe e goditi, duke u përpjekur t’ia merrte armën. “Çdo gjë në zemrën time, në trurin tim, gjithçka funksionoi vetëm për të arritur që të shpëtoja jetë njerëzish”, tha ai.
Kryeministri australian Anthony Albanese e ka shpallur Ahmedin, i lindur në Siri, “më të mirin që ka sjellë vendi”.
Ahmedi, i cili u zhvendos në Australi në vitin 2006 dhe është babai i dy vajzave, u qëllua 4–5 herë në shpatullën e majtë dhe po merr trajtim në spitalin St. George të Sidnejit.