Hero në momentin e fundit në Korenë e Jugut – burri shpëton vajzën që u përpoq të hidhej nga kati i 20-të

Një ngjarje e jashtëzakonshme në Korenë e Jugut ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe rrjeteve sociale në mbarë botën.

Një burrë guximtar arriti të shpëtojë një vajzë të re nga vetëvrasja, në një moment dramatik që mund të kishte përfunduar tragjikisht.

Vajza, e cila ndodhej në gjendje të rënduar emocionale, kishte dalë në ballkonin e katit të 20-të të një ndërtese dhe ishte gati të hidhej në boshllëk. Në ato momente vendimtare, një kalimtar që ndodhej aty pranë ndërhyri pa hezitim.

😱 An incredible incident in South Korea: a man saved a girl from suicide at the last moment

The young woman was about to jump from the 20th floor, but the guy grabbed her by the hair — and after some time, with the help of other bystanders, pulled her back to safety. pic.twitter.com/py2TI5Moyw

— NEXTA (@nexta_tv) May 8, 2025