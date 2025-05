Hero i Interit ndaj Veronës, Asllani: Ndaj Barçës ndeshja më e rëndësishme e sezonit

Mesfushori i Interit, Kristjan Asllani, e ka cilësuar ndeshjen e kthimit gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve kundër Barcelonës si ndeshjen më të rëndësishme të sezonit, pas fitores 1-0 në Serie A ndaj Hellas Verona.

Asllani ishte më meritori për fitoren e Interit ndaj Veronës, pasi shënoi nga penalltia golin e vetëm në këtë ndeshje.

Megjithatë tani mendja është te ndeshja e kthimit gjysmëfinale e Ligës së Kampionëve, ku Interi pret Barcelonën.

Mesfushori shqiptar ka thënë se ndeshja me Barcelonën është më e rëndësishmja e sezonit.

‘Sfida kundër Barcelonës është më e rëndësishmja e sezonit. Nuk do të dorëzohemi. Në futboll, nuk i dihet kurrë’.

Me një barazim 3-3 në ndeshjen e parë, Interi përballet me një përballje vendimtare në San Siro, duke balancuar ambiciet e tyre evropiane me një ndjekje të ngushtë të titullit.

‘Fitorja të ndihmon të fitosh. Ne besojmë në arritjen e finales’, tha Asllani.

Pavarësisht se janë tre pikë prapa Napolit në garën për Scudetto, Kristjan Asllani vlerësoi rivalët e tyre për gjithçka që kanë bërë deri më tani.

‘Napoli meriton komplimente për atë që po bën, por ne duam të fitojmë në fund titullin’, deklaroi Asllani.

