“Herën tjetër në Moskë” – konferenca e Trumpit dhe Putinit mbyllet me një ftesë ‘surprizë’

Konferenca e shkurtër për shtyp e Trumpit dhe Putinit përfundoi pa u përballur me pyetjet e gazetarëve nga udhëheqësit.

Në vend të kësaj, Trump i drejtohet Putinit dhe e falënderon përsëri, shkruan skynews.

“Do të flasim me ju shumë shpejt dhe ndoshta do të shihemi përsëri shumë shpejt”, i thotë ai presidentit rus.

“Herën tjetër në Moskë”, i përgjigjet Putin.

Trump tha se do të kritikohet pak për këtë, por mund ta shoh të mundshme.

Ndryshe, presidenti amerikan tha se do të telefonojë NATO-n dhe Volodymyr Zelenskyn për t’i “treguar atij për takimin e sotëm”.

“Do të filloj të bëj disa telefonata dhe do t’u tregoj atyre se çfarë ndodhi”, shtoi ai.

