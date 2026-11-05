Hendbollistet e Çairit në krizë financiare, rrezikohet udhëtimi drejt Azerbajxhanit!
Situata te skuadra e hendbollisteve të Çairit nuk është aspak e mirë. Për shkak të problemeve financiare, pjesëmarrja e skuadrës shkupjane në raundin e tretë të Kupës Evropiane EHF është vënë në pikëpyetje.
Çairi duhet të përballet me skuadrën Kur nga Azerbajxhani në dy ndeshje, të cilat do të zhvillohen në qytetin Mingachevir.
Ndeshja e parë është planifikuar për 13 nëntor, ndërsa e dyta për 15 nëntor. Të dyja takimet do të luhen në orën 14:00, në Qendrën Olimpike të këtij qyteti.
Problemi kryesor është mungesa e parave për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit në Azerbajxhan. Kjo ka krijuar pasiguri nëse skuadra do të arrijë të udhëtojë dhe të luajë ndeshjet e planifikuara.
Tashmë mbetet të shihet nëse drejtuesit e klubit do të gjejnë një zgjidhje në momentet e fundit, në mënyrë që hendbollistet e Çairit të mos e humbin mundësinë për të vazhduar garat evropiane.
Do të ishte një zhgënjim i madh që Çairi të largohej nga gara evropiane jo për shkak të rezultateve sportive, por për shkak të mungesës së mjeteve financiare.