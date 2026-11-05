Hendbollistet e Çairit në krizë financiare, rrezikohet udhëtimi drejt Azerbajxhanit!

Hendbollistet e Çairit në krizë financiare, rrezikohet udhëtimi drejt Azerbajxhanit!

Situata te skuadra e hendbollisteve të Çairit nuk është aspak e mirë. Për shkak të problemeve financiare, pjesëmarrja e skuadrës shkupjane në raundin e tretë të Kupës Evropiane EHF është vënë në pikëpyetje.

MARKETING

Shik.mk

Çairi duhet të përballet me skuadrën Kur nga Azerbajxhani në dy ndeshje, të cilat do të zhvillohen në qytetin Mingachevir.

Ndeshja e parë është planifikuar për 13 nëntor, ndërsa e dyta për 15 nëntor. Të dyja takimet do të luhen në orën 14:00, në Qendrën Olimpike të këtij qyteti.

Problemi kryesor është mungesa e parave për të mbuluar shpenzimet e udhëtimit dhe qëndrimit në Azerbajxhan. Kjo ka krijuar pasiguri nëse skuadra do të arrijë të udhëtojë dhe të luajë ndeshjet e planifikuara.

Tashmë mbetet të shihet nëse drejtuesit e klubit do të gjejnë një zgjidhje në momentet e fundit, në mënyrë që hendbollistet e Çairit të mos e humbin mundësinë për të vazhduar garat evropiane.

Do të ishte një zhgënjim i madh që Çairi të largohej nga gara evropiane jo për shkak të rezultateve sportive, por për shkak të mungesës së mjeteve financiare.

MARKETING

Të ngjajshme

Ronaldo pensionohet nga kombëtarja e Portugalisë

Ronaldo pensionohet nga kombëtarja e Portugalisë

Çmenduri në Stamboll: Muriqi ndëshkon Liverpoolin dhe i dhuron fitoren Fenerbahçes

Çmenduri në Stamboll: Muriqi ndëshkon Liverpoolin dhe i dhuron fitoren Fenerbahçes

Vendos FFM-ja: Vardari kalon në çerekfinale të Kupës, Tikveshi eliminohet me rezultat zyrtar 3:0

Vendos FFM-ja: Vardari kalon në çerekfinale të Kupës, Tikveshi eliminohet me rezultat zyrtar 3:0

Ngjarja fatale në futbollin spanjoll, autoritetet spanjolle konfirmojnë se do të hapin hetime për vdekjen e Jesus de Miguel

Ngjarja fatale në futbollin spanjoll, autoritetet spanjolle konfirmojnë se do të hapin hetime për vdekjen e Jesus de Miguel

Sytë nga Liga e Kampionëve – nëntë duele dhe disa përballje që premtojnë spektakël

Sytë nga Liga e Kampionëve – nëntë duele dhe disa përballje që premtojnë spektakël

PSG dhe Inter triumfojnë me goleada, Barça fiton bindshëm

PSG dhe Inter triumfojnë me goleada, Barça fiton bindshëm