Helmim masiv në shkollën fillore “Dimo Haxhi Dimov”, në mesin e nxënësve edhe djali i kryeministrit Mickoski
Të paktën 40 fëmijë nga klasa të ndryshme në shkollën fillore “Dimo Haxhi Dimov” në komunën e Karposhit u helmuan nga ushqimi që konsumuan gjatë ditës së djeshme në shkollë, konfirmuan nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari (AUV). Djali i vogël i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, Antonij, është një ndër ta. Sipas informacioneve, ai është i shtruar në spital prej dy ditësh me simptoma helmimi dhe temperaturë të lartë. Aktualisht, gjendja e tij shëndetësore është e stabilizuar dhe në përmirësim.
Pas njoftimeve të para në mëngjes se një numër i madh nxënësish kishin paraqitur dhimbje stomaku, shërbimet inspektuese të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV), në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, Institutin e Shëndetit Publik (ISHP) dhe Qendrën e Shëndetit Publik, kanë filluar një kontroll të jashtëzakonshëm në kuzhinën e shkollës. Kuzhina është mbyllur përkohësisht deri në përcaktimin e burimit të mundshëm të helmimit.
Sipas protokollit kombëtar, po kryhet hetimi epidemiologjik dhe janë marrë mostra nga ushqimi, sipërfaqet e punës, enët dhe pajisjet për testime laboratorike. AUV njoftoi se pas përfundimit të kontrolleve, opinioni do të informohet për rezultatet dhe masat e marra.
Një ekip i përbërë nga një teknik dhe një epidemiolog nga ISHP vazhdon të qëndrojë në terren në shkollën “Dimo Haxhi Dimov”. Drejtoresha e ISHP, Marija Andonovska, tha se janë marrë brisqe nga duart, hunda dhe fyti i punonjësve të kuzhinës, si dhe brisqe nga sipërfaqet e punës. Janë marrë gjithashtu mostra nga ushqimi që kanë konsumuar nxënësit dhe, me këmbënguljen e Institutit, janë marrë edhe mostra të ujit.
“Jam në komunikim të vazhdueshëm me ekipin në terren. Ata ende nuk janë kthyer për të dhënë informacion më të detajuar, por të gjitha protokollet janë zbatuar menjëherë. Janë marrë mostra nga çdo element me interes – brisqe nga personeli i kuzhinës, nga duart, fyti dhe hunda, si dhe nga sipërfaqet e punës dhe ushqimi i konsumuar nga fëmijët. Me kërkesën tonë, janë marrë edhe mostra të ujit”, deklaroi Andonovska.
Institucionet njoftojnë se rezultatet zyrtare do të publikohen pas përfundimit të analizave.