Hazard e pranon se mund të largohet nga Real Madridi në verë

Eden Hazard e ka pranuar se karriera e tij e ‘dështuar’ në Real Madrid mund të përfundojë së shpejti, por ai ende dëshiron të provojë aftësitë e tij.

Ylli belg ka bërë vetëm tre paraqitje në La Liga këtë sezon dhe vetëm 51 në përgjithësi që kur iu bashkua Real Madridit. Edhe kur është i gatshëm, ai nuk fillonte nën drejtimin e Carlo Ancelottit dhe ai e kupton se koha mund të përfundojë në kryeqytetin spanjoll.

“Në janar është e pamundur, sepse kam familje dhe më pëlqen qyteti. Por në verë është e mundur që unë të largohem”, ka thënë fillimisht Hazard për Marca.

“Kam një vit më shumë në kontratën time dhe është vendim i klubit. Nëse klubi më thotë ‘Eden, faleminderit për katër vjet, por duhet të largohesh’, duhet ta pranoj sepse është normale”.

“Por unë do të doja të luaja më shumë, të tregoja më shumë se mund të luaj, se jam një lojtar i mirë”, përfundoi belgu.

Hazard nuk ka treguar se ku do të dëshironte të shkonte, megjithëse shpesh është lidhur me një rikthim në Ligën Premier, ku ai gëzoi sukses të madh te Chelsea. Belgu do të mbushë së shpejti 32 vjet, kështu që destinacioni i tij i ardhshëm mund të jetë një nga të fundit.

Ndryshe, ai është ftuar në skuadrën e Belgjikës për “Katar 2022” dhe do të përpiqet të shfaqë aftësitë e tij në atë që pothuajse me siguri do të jetë paraqitja e tij e fundit në Kupën e Botës.