Haxhiu: PDK, LDK, AAK, Lista Serbe s’janë të pranishëm, po presim nëse po kthehen
Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, njoftoi vazhdimin e punës së seancës për zgjedhjen e presidentit, ajo tha se “po presin nëse deputetët po kthehen”.
Ajo akuzoi opozitën se mungon “vullneti” për zgjedhjen e presidentit.
“Përkundër thirrjes që deputetët të jenë të pranishëm në seancë, siç po e shihni opozita, deputetët e PDK, LDK, AAK, Lista Serbe, Duda Balje…, nuk janë të pranishme as në përpjekjen e fundit për ta zgjedhë presidentin e vendit…Po presim nëse deputetët po kthehen”, tha Haxhiu.