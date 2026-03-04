Haxhiu: Nuk thërras seancë për Presidentin pa qenë dy kandidatë – kam pranuar vetëm një kandidaturë

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka njoftuar se nuk mund të thërrasë seancë për zgjedhjen e presidentit pa pasur të paktën dy kandidatë, raporton Klankosova.tv.

Ajo bëri të ditur se deri më tani është pranuar vetëm një kandidaturë, ajo e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, përkatësisht emri i Glauk Konjufcës.

“Në cilësinë e kryetares së Kuvendit kam pranuar vetëm një kandidaturë për president, e cila është propozuar nga 30 deputetë nënshkrues. Sipas dokumentacionit, një pjesë e deputetëve nga Grupi Parlamentar i VV-së dhe disa deputetë nga grupi multietnik kanë nominuar Glauk Konjufcën”, deklaroi Haxhiu në konferencë për media.

Ajo theksoi se procesi i votimit nuk mund të nisë pa u plotësuar kushti themelor për të pasur së paku dy kandidatë të mbështetur me nënshkrimet e nevojshme.

“Derisa nuk kemi të paktën dy kandidatë që kanë siguruar mbështetjen e kërkuar, nuk mund të thërras seancë për zgjedhjen e presidentit”, shtoi ajo.

