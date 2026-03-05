Haxhiu i drejtohet Kushtetueses për procedurën e zgjedhjes së presidentit

Haxhiu i drejtohet Kushtetueses për procedurën e zgjedhjes së presidentit

Kryetarja e Kuvendi i Kosovës, Albulena Haxhiu, ka bërë të ditur se i janë drejtuar Gjykata Kushtetuese e Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së procedurës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës.

Sipas saj, përmes kësaj kërkese është kërkuar gjithashtu që Gjykata Kushtetuese të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e afatit kushtetues që lidhet me procedurën e zgjedhjes së presidentit, deri në publikimin e aktgjykimit.

“Po ashtu, përmes kësaj kërkese, kemi kërkuar që Gjykata Kushtetuese të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e afatit kushtetues që lidhet me procedurën e zgjedhjes së Presidentit, deri në publikimin e aktgjykimit”, ka shkruar Haxhiu.

Haxhiu ka njoftuar se lidhur me këtë veprim është informuar edhe presidentja e vendit, Vjosa Osmani-Sadriu.

